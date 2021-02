Hakim Ziyech doet mooie belofte in interview met Ziggo Sport

Zondag, 7 februari 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

Hakim Ziyech heeft nog niet zo geschitterd als hij zou willen in het tenue van Chelsea. Blessureleed, wisselvallige resultaten en het ontslag van Frank Lampard voerden de boventoon in het eerste half jaar van de Marokkaans international op Stamford Bridge. “Het was een moeizaam eerste halfjaar”, erkent Ziyech in gesprek met Ziggo Sport. “Ik begon natuurlijk direct met een blessure, teruggekomen, daarna weer een blessure gehad. Dus het loopt nog niet zoals ik dat gehoopt had.”

“Maar, zoals de meesten wel weten, houd ik altijd vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan, dus daar maak ik mij niet al te druk om. De echte Ziyech die komt er nog wel aan”, belooft Ziyech. Het niveau ligt hoe dan ook onmiskenbaar hoger in Engeland. “Het gaat er sneller aan toe dan bij Ajax. Dat had ik gelukkig aardig snel opgepikt, tot ik bij de eerste oefenwedstrijd geblesseerd raakte, dat werpt je dan weer helemaal terug. En daarna nog geen keer. Dat was wel balen.”

Lampard was een groot fan van Ziyech, die nu moet afwachten of opvolger Thomas Tuchel dezelfde ideeën nastreeft. “Je weet dat dat kan gebeuren als de resultaten niet goed zijn. Het is ook niet de eerste keer dat mij het overkomt dat de trainer wordt ontslagen, dus ik weet daar op zich wel mee om te gaan. Het zal even afwachten worden in wat voor systeem hij precies wil gaan spelen. We hebben nu al twee keer gespeeld met drie verdedigers en ik als tweede tien. Maar zoals wel bekend: of ik nu rechts of centraal speel dat maakt mij niet zoveel uit. Zolang ik maar speel. Dat is het belangrijkste.”

Ook buiten de lijnen is het voor Ziyech heel erg wennen. “Ik ben het gewend om mijn vrienden veel om mij heen te hebben en mijn moeder. Dat was wel even wennen, zeker met de lockdown nu natuurlijk. En verder, het aan de andere kant rijden. Het gaat niet mis, maar in het begin was het wel ingewikkeld.”

“Ik denk dat hij niet helemaal tevreden is”, vertelde Dirk Kuyt bij Ziggo Sport. “Elke speler hoopt, zoals hij ook zelf aangeeft, veel te spelen. Mensen onderschatten nog wel eens hoe groot de stap van de Eredivisie naar de Premier League is. Ik heb dat als speler zelf ervaren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik daar vier, vijf maanden speelde en gewoon zes kilo afviel. Daarna kwamen er wel vijftien kilo aan spiermassa bij. Dat doet nog wel wat met je. Per definitie, een speler die van een vertrouwde omgeving naar een compleet nieuwe omgeving gaat en ook nog eens in de coronatijd hebben gewoon minimaal een half jaar nodig. Hij heeft wat last gehad van blessures, fitheid. Hij kwam niet helemaal fit binnen.”

?? 'Mensen onderschatten nog wel eens hoe groot de stap van de Eredivisie naar de Premier League is' Ook Ziyech moet nog even geduld hebben volgens @Kuyt ??#ZiggoSport #PremierLeague #Ziyech pic.twitter.com/taqhU8Ecc7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2021

“Hij heeft gewoon tijd nodig. En het zijn niet de minste voetballers die daar spelen. Dan blijft het lastig voor Ziyech, maar ook voor Donny van de Beek”, benadrukte de oud-voetballer van onder meer Liverpool. “Ze hebben fantastisch gepresteerd namens Ajax in de Champions League, ze hebben laten zien dat ze met de absolute top van de wereld mee kunnen. En dan kom je bij Chelsea of Manchester United en dan wil je dat doortrekken, maar dat heeft gewoon even tijd nodig. Als ze het geduld bewaren, gaan ze er komen en een heel mooie periode daar beleven.”