Tranen en drie rode kaarten bij verbeten duel tussen Sevilla en Getafe

Zaterdag, 6 februari 2021 om 22:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:25

Sevilla overnacht als de nummer drie van LaLiga. Het team van Julen Lopetegui boekte zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning op Getafe en wisselt met Barcelona, dat zondag bij Real Betis speelt, van plek: 42 om 40 punten. De arbitrage zag zich genoodzaakt om liefst drie rode kaarten uit te delen. Luuk de Jong kwam in het Ramón Sánchez Pizjuan niet binnen de lijnen; Karim Rekik viel een kwartier voor tijd in voor Suso. Sevilla wacht komende woensdag de halve finale van de Copa del Rey tegen Barcelona.

De eerste helft voldeed aan de verwachtingen: intensiteit, tempo, voetbal en duels op het scherpst van de snede. Het ontbrak alleen aan doelpunten, ook omdat de VAR tien minuten voor rust een streep zette door een treffer van Lucas Ocampos. De Argentijn maakte hands voorafgaand aan zijn doelpunt. Voor de rest was het een attractieve eerste helft waarin Sevilla middels balbezit de boventoon voerde en Getafe, met zijn typische manier van druk zetten en verder een uitstekend spelende Nemanja Maksimovic, ook zijn visitekaartje afgaf.

Ouch ouch ouch ?? Eerst de bal, maar vervolgens vol de enkel van Ocampos die per brancard het veld moet verlaten.. ??#ZiggoSport #LaLiga #SEVGET pic.twitter.com/DdAeZVSNov — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2021

In de tweede helft sloeg de vlam in de pan en daar had Djené Dakonam een groot aandeel in. Hoewel hij aanvankelijk de intentie leek te hebben om de bal te spelen, was Ocampos rapper bij de bal en zodoende werd hij het slachtoffer van een flinke schop op zijn enkel. Na overleg met de VAR trok scheidsrechter Juan Martínez Munuera een rode kaart. Voor Ocampos zat het duel er meteen op. Hij werd huilend per brancard van het veld gedragen en vervangen door Alejandro Papu Gómez.

Martínez Munuera moest niet veel later opnieuw twee rode kaarten uitdelen. Lopetegui riep iets naar de bank van Getafe, waarna collega José Bordalás als een pitbull op de trainer van Sevilla afstormde. De scheidsrechter stuurde beide trainers naar de tribune. Na 67 minuten kwam de thuisploeg dankzij een schitterend doelpunt op voorsprong. Een scherpe steekpass van Joan Jordán over de defensie van Getafe bereikte Munir El Haddadi, die de bal in één keer laag achter doelman Rubén Yáñez schoot: 1-0.

Zo scoor je een eerste goal voor je nieuwe club ?? Alejandro Gómez ????#ZiggoSport #LaLiga #SEVGET pic.twitter.com/cVXFOimR3a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2021

Youssef En-Nesyri dacht tien minuten later ook te scoren toen hij Yáñez van dichtbij passeerde, maar Franco Vázquez deed ook een poging om de bal binnen te werken toen hij in buitenspelpositie stond. Het zat de clubtopscorer enkele minuten later ook niet mee toen zijn schot van flinke afstand de lat deed trillen. In de slotminuten liep Sevilla toch nog verder uit. Een schitterend schot van Papu Gómez was onhoudbaar voor Yáñez, die even later ook nog eens door En-Nesyri werd gepasseerd. De aanvaller kreeg de vrije doortocht na een pass van Fernando en maakte zijn veertiende van het seizoen: 3-0