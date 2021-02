Onscherp Manchester United loopt in allerlaatste seconde in de val

Zaterdag, 6 februari 2021 om 22:58 • Jeroen van Poppel

Manchester United heeft zaterdag in the dying seconds de zege uit handen gegeven tegen Everton. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjae leek op weg naar een benauwde 3-2 overwinning, maar zag Dominic Calvert-Lewin in de slotseconden de 3-3 binnen schieten. Nummer twee Manchester United staat nu twee punten achter op Manchester City, dat nog twee wedstrijden tegoed heeft. Everton klimt één positie en staat zesde.

Vanaf het startsignaal greep Manchester United het initiatief en werd Everton achteruit gedrukt. Mason Greenwood mikte na een goede actie nog naast, maar in de 24ste minuut kwam de thuisploeg wél tot scoren. Marcus Rashford legde de bal vanaf de rechterflank bij de tweede paal neer, waar Edinson Cavani vrijgelaten werd en kon binnenkoppen: 1-0.

Op slag van rust maakte Bruno Fernandes er op prachtige wijze 2-0 van. De aanvallende middenvelder van Manchester United zag vanaf de rand van het strafschopgebied hoe Robin Olsen enigszins verkeerd opgesteld stond en vond met een bekeken boogballetje het net. Everton had tot dan toe weinig laten zien, maar vlak voor het rustsignaal dook Dominic Calvert-Lewin na een lange pass van Mason Holgate plots vrij op voor keeper David de Gea. De spits van Everton mikte echter net naast.

Bruno Fernandes. Ongekend fenomeen. Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

United leek daarmee gewaarschuwd, maar wist toch niet te voorkomen dat Everton vlak na rust volledig terugkwam. In de 49ste minuut duwde De Gea de bal na een voorzet van Calvert-Lewin recht voor de voeten van Abdoulaye Doucouré, die van dichtbij intikte: 2-1. Drie minuten later wist James Rodríguez een lastige pass van Doucouré perfect te controleren, om de bal vervolgens van een meter of twaalf hard binnen te volleren: 2-2.

Daarna zocht United opnieuw de aanval. Een poging van Rashford werd nog met de voet gekeerd door Olsen, maar de Zweedse doelman had even later pech dat hij weggleed bij een kopbal van Scott McTominay. Laatstgenoemde zag zijn poging uit een vrije trap van Luke Shaw daardoor binnen vallen: 3-2. Everton zette een slotoffensief op en slaagde er op de valreep in om nogmaals terug te komen. De defensie van United kreeg de bal niet weggewerkt na een vrije trap van Lucas Digne, waarna de bal gelukkig voor de voeten kwam bij Calvert-Lewin, die van dichtbij afrondde: 3-3.