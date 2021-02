Bayern vol ongeloof na ongekende vertraging: ‘Iemand houdt niet van Bayern'

Zaterdag, 6 februari 2021 om 23:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:24

Bayern München kent een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding op het WK voor clubteams in Qatar. De ploeg van trainer Hansi Flick wilde vrijdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Hertha BSC (0-1) naar Doha vertrekken, maar kreeg meerdere tegenvallers te verwerken. Zo was het vliegtuig flink vertraagd en moest Bayern de nacht op de luchthaven doorbrengen. Bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge vermoedt dat er meer aan de hand is.

Bayern zou direct na de wedstrijd tegen Hertha vliegen, maar kreeg geen toestemming om te vertrekken vanaf luchthaven Brandenburg in Berlijn. Na de nacht in Berlijn te hebben doorgebracht en zeven uur vertraging te hebben opgelopen, kon de reis uiteindelijk zaterdagmorgen worden voortgezet. “Vanuit Berlijn hebben we altijd alle steun en hulp gekregen, maar we kregen de indruk dat er in Brandenburg iemand was die niet van Bayern houdt of problemen heeft met onze club en daardoor voor allerlei obstakels heeft gezorgd. Vrijdag kwam het grootste probleem, door ons niet te laten opstijgen”, vertelde Rummenigge tegenover BILD na de landing in Doha.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloot om geen ontheffing te geven voor het nachtvluchtverbod, wat geldt tussen twaalf en vijf uur ’s nachts. “Eergisteren werd al aangegeven dat het stressvol zou zijn”, ging Rummenigge verder. Het verzoek om te mogen vliegen was dertig seconden te laat binnengekomen bij de luchtverkeersleiding en dus werd besloten om Bayern niet de lucht in te laten gaan. “Misschien hadden ze er rekening mee moeten houden dat Bayern München als Duitse club op dit toernooi in Doha voor het land strijdt. Ik denk niet dat dat slecht zou zijn voor de Bundesliga en voor ons land.”

Ook voormalig president Uli Hoeness liet weten niet te spreken te zijn over de gang van zaken. “Ik vind dit een ongekend schandaal. Echt onbegrijpelijk. Ik heb hier geen woorden voor.” Na een tussenstop in München om de bemanning te vervangen, vervolgde Bayern zijn vlucht zaterdagochtend om kwart over negen richting Doha. Bayern, dat afgelopen seizoen de Champions League won, neemt het maandagavond op tegen het Egyptische Al Ahly. Mocht die halve finale gewonnen worden, dan staat de ploeg van Flick donderdagavond in de finale. De andere halve finale tussen Palmeiras en Tigres wordt zondagavond afgewerkt.