Melvin Platje lacht: ‘Volgende week moet hij me wel minuten geven natuurlijk!’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 22:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 23:01

Melvin Platje is weer terug in Nederland en speelt de rest van het seizoen voor De Graafschap. In de ontmoeting van de Superboeren met FC Den Bosch (2-3) bleef Platje nog op de bank, maar in gesprek met verslaggever Mounir Boualin vertelt hij dat hij graag snel in actie wil komen.

Mounir Boualin is freelance voetbalvlogger, videojournalist en presentator. Voor Voetbalzone maakt hij onder meer interviews rond wedstrijden.