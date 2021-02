Het Kevin Strootman-effect blijft voortduren voor Genoa

Zaterdag, 6 februari 2021 om 22:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:39

Kevin Strootman heeft met Genoa voor een verrassing gezorgd door zaterdagavond met 2-1 te winnen van Napoli. De dertigjarige middenvelder, die twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, blijft daardoor ongeslagen sinds zijn komst naar Italië. De voorbije weken haalde hij met zijn ploeg resultaten tegen Atalanta (0-0), Cagliari (1-0) en Crotone (0-3). Bovendien maakt Genoa door de zege een flinke sprong op de ranglijst en staat het na zaterdag elfde. Napoli blijft steken op de vijfde plek.

Goran Pandev was de grote man aan de kant van Genoa. De 37-jarige aanvaller werd al na tien minuten alleen op doelman David Ospina afgestuurd, waarna hij rustig bleef en via de binnenkant van de paal de 1-0 op het bord zette. Na een klein half uur spelen verdubbelde diezelfde Pandev de score. Na een combinatie met Miha Zajc draaide de Macedoniër fraai om zijn as en schoot wederom via de binnenkant van de paal binnen. De eindstand werd tien minuten bepaald door Matteo Politano. De aanvaller wist zich wel raad met de bal nadat deze in het strafschopgebied was blijven hangen en schoot hard raak in de verre hoek: 2-1.