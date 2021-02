Roger Schmidt neemt het hartverwarmend op voor André Onana

Zaterdag, 6 februari 2021 om 22:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Roger Schmidt is het niet eens met de lengte van de schorsing voor André Onana. De trainer van PSV neemt het na de gewonnen wedstrijd van zijn elftal tegen FC Twente (3-0) opnieuw op voor de 24-jarige doelman van Ajax, die vanwege dopinggebruik twaalf maanden geschorst is. Verder gelooft Schmidt niet dat de schorsing van Onana in het voordeel van PSV werkt, dat woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op bezoek gaat bij Ajax.

Ajax kampt met meer problemen, want in de Europa League werd topaankoop Sébastien Haller per ongeluk niet ingeschreven. "De invloed van de problemen die ze nu hebben op ons? Geen invloed", zegt de stellige Schmidt tegenover ESPN. "Misschien als we in de Europa League tegen ze spelen in de finale of de halve finale", doelt hij op het niet inschrijven van Haller. "Ik weet eigenlijk niet wanneer we een ander Nederlands team kunnen treffen." Er is vanaf de kwartfinale geen 'landbescherming' meer, waardoor Ajax en PSV elkaar in die ronde al zouden kunnen treffen.

Roger Schmidt neemt het op voor Ajax-doelman André Onana. Volgens de trainer van PSV is de keeper veel te zwaar gestraft. "Ik leef met hem mee" pic.twitter.com/uR5ATD5X9v — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2021

Schmidt springt daarnaast in de bres voor Onana. "Het is natuurlijk jammer voor de Eredivisie dat Onana is geschorst", zegt de Duitser. "Ik heb een beetje medelijden met de speler op dit soort momenten. Ik denk dat het niet bewust is. De regel om een speler te schorsen voor een jaar vanwege een medicijn is te streng. Veel te streng." Overigens werd Onana daarmee al gespaard door de UEFA, want de straf voor intentioneel dopinggebruik bedraagt vier jaar. De schorsing voor niet-intentioneel dopinggebruik is standaard twee jaar.

Volgens Schmidt moet de voetbalwereld opnieuw kijken naar hoe omgegaan wordt met doping. "Naar mijn mening zijn er zo weinig dopinggevallen in het voetbal", stelt hij. "We hebben veel regels en testen. Die energie kunnen we beter ergens anders in steken. Ik ben niet blij met deze beslissing. Het is geen voordeel voor ons, want ze hebben meer goede keepers in hun selectie. Ik leef met hem mee." Waarschijnlijk gaat Maarten Stekelenburg woensdag tegen PSV spelen als doelman van Ajax, zo hintte algemeen directeur Edwin van der Sar vrijdag.