Kuyt tempert hoge verwachtingen: ‘Dan ben je niet direct kandidaat voor Oranje’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 21:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:23

Als het aan Dirk Kuyt ligt hoeft Noa Lang zich voorlopig nog niet te melden bij het Nederlands elftal. De 21-jarige buitenspeler van Club Brugge eiste zaterdagavond tegen Waasland-Beveren (0-2 winst) andermaal een hoofdrol voor zich op. Lang schoot raak vanuit een formidabele solo en besliste het duel in blessuretijd. Daarmee tekende Lang voor doelpunt nummer tien en elf van dit seizoen. Volgens Kuyt is er meer nodig dan de huidige vorm om in aanmerking te komen voor Oranje.

Kuyt voorspelt een mooie toekomst voor Lang als de aanvaller zijn huidige vorm doortrekt, maar tempert de hoge verwachtingen van de Nederlander in Belgische dienst. “Ik denk zeker dat Frank de Boer hem in de gaten houdt. Als hij zo doorgaat, gaan er mooie dingen voor hem gebeuren”, aldus Kuyt in de studio bij Ziggo Sport. Lang toonde tegen Beveren andermaal zijn kwaliteit en liet naast zijn doelpunten ook in zijn acties zien over veel zelfvertrouwen te beschikken momenteel.

“Het is een grillige speler die van zich afbijt”, gaat Kuyt verder. “Bij Ajax reageerde hij soms op de trainer (Erik ten Hag, red.), dat moet je er ook niet uithalen. Dat moeten buitenspelers ook hebben. Bij Club Brugge kan hij zichzelf zijn. Hij is goed opgevangen door de club en het is opmerkelijk dat de Nederlanders daar doorgaans goed gedijen. Alles wat hij nu aanraakt verandert letterlijk in goud.” Naast Lang kregen met Bas Dost, Ruud Vormer, Stefano Denswil en Tahith Chong ook de andere Nederlanders speelminuten bij Brugge.

Als Kuyt naar een mogelijke stap van Lang naar het Nederlands elftal wordt gevraagd, trapt hij op de rem. “Dat wordt altijd vaak en snel geroepen, maar laat hem maar eerst even doorgaan op deze manier. Uiteindelijk is hij er denk ik liever komende zomer bij, dan dat hij nu een keer mee mag doen. Er komt meer bij kijken op het hoogste niveau. Het Nederlands elftal heeft aan status gewonnen en dan wordt er meer gevraagd. Dan ben je niet na een paar goede wedstrijden direct een kandidaat voor Oranje”, besluit de voormalig international van Oranje.