Memphis Depay de grote man bij winnend Olympique Lyon

Zaterdag, 6 februari 2021 om 20:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:52

Memphis Depay heeft zaterdagavond een hoofdrol vervuld voor Olympique Lyon. Na vier competitieduels op rij zonder doelpunten was de aanvaller in het thuisduel met RC Strasbourg verantwoordelijk voor twee treffers, waaronder een schitterende voltreffer uit een vrije trap: 3-0. Door de overwinning overnacht het team van Rudi Garcia als koploper van de Ligue 1, al kan Lille OSC zondag wederom de eerste plaats opeisen.

Strasbourg speelde ruim vijf kwartier met een man minder. Adrien Thomasson kreeg namelijk in de veertiende minuut tweemaal geel van scheidsrechter Amaury Delerue voor opeenvolgende overtredingen op Depay en Thiago Mendes. Enkele minuten later sloeg L’OL voor de eerste keer toe. Strasbourg verloor de bal op eigen helft, waarna Depay na een goede loopactie de bal laag voorbij Eiji Kawashima plaatste.

Memphis Depay ramt deze vrije trap FENOMENAAL binnen! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

Lyon verdubbelde na een half uur spelen de voordelige marge: na een goede steekpass van Mendes werkte Karl Toko Ekambi het leer kunstig over de uitgekomen Kawashima heen. Het hoogtepunt van de avond volgde in de 67e minuut: Depay krulde de bal met rechts uit een vrije trap schitterend in de linkerkruising. Enkele minuten later werd de Nederlander, goed voor 12 treffers en 6 assists in 23 Ligue 1-duels, vervangen door Rayan Cherki.

Alleen Kylian Mbappé maakte tot dusver meer doelpunten in de Ligue 1. De aanvaller van Paris Saint-Germain staat op vijftien doelpunten. Lille heeft één punt minder dan Lyon en kan de koppositie weer overnemen als zondag het uitduel met Nantes FC wordt gewonnen. Paris Saint-Germain, dat vier punten minder dan les Gones heeft, speelt zondagavond le Classique bij Olympique Marseille.