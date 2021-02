Noa Lang steelt de show bij Club Brugge met weergaloze dribbel

Zaterdag, 6 februari 2021 om 20:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

Noa Lang heeft zaterdagavond opnieuw een hoofdrol gespeeld bij Club Brugge. De 21-jarige aanvaller gidste de koploper van België met twee goals langs Waasland-Beveren, waarbij vooral de eerste van enorme schoonheid was: 0-2. Lang zorgde met een prachtige solo vanaf de middellijn voor de eerste treffer van de wedstrijd en schoot zijn ploeg in blessuretijd definitief naar de overwinning. De voorsprong van Brugge op RC Genk en Royal Antwerp bedraagt na zaterdagavond liefst zeventien punten. De achtervolgers hebben nog wel een wedstrijd tegoed.

Met Lang, Bas Dost en Ruud Vormer in de basis en Stefano Denswil en Tahith Chong vanaf de bank begon Brugge voortvarend aan het duel. Binnen vijf minuten had Lang al de openingstreffer op de schoen, nadat hij vanaf links naar binnen trok en uithaalde in de korte hoek. Doelman Nordin Jackers reageerde echter attent en voorkwam een snelle treffer. Even later was het wel raak voor Lang. De Nederlander zette vanaf de middellijn een solo in, ontweek een tackle van Dries Wuytens en besloot zijn actie met een trefzekere uithaal in de korte hoek voor zijn tiende doelpunt van het seizoen: 0-1.

???????? ???? ?????????????? ?? Noa Lang dribbelt vanaf de zijkant langs alles en iedereen en legt dan af ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #NoaLang pic.twitter.com/64BI9iHC4B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2021

Ook Dost kreeg in de eerste helft een goede mogelijkheid om zijn stempel op het duel te drukken, maar de centrumspits werd vlak voor zijn uithaal de voet dwars gezet door Aleksandar Vukotic. Clement bracht vervolgens bij aanvang van de tweede helft Chong en Denswil binnen de lijnen en zag zijn ploeg net als in de eerste helft domineren, zonder dat daar grote kansen uit voortkwamen. Het was Beveren dat in de persoon van Michael Frey na een uur spelen gevaarlijk opdook voor de neus van Simon Mignolet. De aanvaller wist zelfs het net te vinden, maar had even daarvoor een overtreding begaan.

Aan de andere kant was Dost niet veel later dichtbij de beslissing. De spits werd gevonden door Vormer en kreeg oog in oog met Jackers tot tweemaal toe de kans om te scoren, maar stuitte eerst op de doelman en schoot in de rebound over. Toen Georges Mandjeck vervolgens na een zeldzame uitbraak namens Beveren rakelings naast schoot, trof Chong de vuisten van Jackers na een schot met links. De rebound was niet besteed aan Lang. Beveren zette vervolgens aan voor een gelijkmaker, maar moest toezien hoe Lang het duel besliste. De aanvaller kon alleen op doelman Jackers af en schoot hard en hoog raak: 0-2.