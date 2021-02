Schmidt reageert laconiek op ‘beetje chagrijnige’ Malen na wissel

Zaterdag, 6 februari 2021 om 20:11 • Daniel Cabot Kerkdijk

PSV boekte zaterdag een eenvoudige zege in de Eredivisie op FC Twente. Donyell Malen scoorde twee keer en had zo een groot aandeel in de 3-0 winst op de Tukkers. Vier minuten voor tijd werd Malen naar de kant gehaald door Roger Schmidt en daar was de aanvaller niet echt blij mee. Malen maakte dit seizoen in de Eredivisie immers pas vier duels van het begin tot het einde mee. “Ik was een klein beetje chagrijnig toen ik naar de kant moest”, bekende Malen in het Philips Stadion.

“Dat was een beetje in de emotie. Ik wilde graag blijven staan om een hattrick te maken. Het is wat het is”, vertelde de aanvaller in gesprek met ESPN. De aanvaller staat nu op elf competitietreffers dit seizoen en negentien in alle competities. “Het gaat goed, ik zit er goed in en heb plezier als ik op het veld sta. Dat is voor mij het belangrijkste.” Hij had wellicht meer doelpunten kunnen maken. “Ik had een paar keer het gevoel dat ik de bal eerder kon krijgen. Bij de 3-0 zat er daarom wel een beetje vuur achter.”

Schmidt reageerde gevat toen hem werd gevraagd waarom hij Malen niet tot het einde liet staan. “Hij heeft de kans op een hattrick gehad, hoor”, doelde hij op een grote kans van dichtbij waarbij Joël Drommel knap redde. “Volgende keer krijgt hij de kans weer. Het was prettig dat het nu al vroeg 3-0 stond en we niet tot het einde hoefden te knokken voor de overwinning.”

Schmidt was over het algemeen blij met de manier waarop PSV speelde. “In de laatste twintig minuten was het wat minder. Misschien lag de focus bij een aantal spelers al een beetje op de wedstrijd van woensdag (tegen Ajax in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker, red.). We moeten leren dat we soms tot de slotseconden moeten strijden voor de zege, maar over het algemeen ben ik heel blij.”

Met de zege verkleinde PSV het gat met koploper Ajax tot vier punten, al moeten de Amsterdammers nog een wedstrijd inhalen. Het thuisduel van de ploeg van Erik ten Hag met FC Utrecht is afgelast vanwege het extreme winterweer dat op komst is.