Cristiano Ronaldo kroont zich Capocannoniere bij zakelijk Juventus

Zaterdag, 6 februari 2021 om 19:52 • Jeroen van Poppel

Juventus heeft zaterdagavond opnieuw een zakelijke overwinning geboekt in de Serie A. Het treffen met AS Roma werd een voor de neutrale toeschouwer weinig sprankelende strijd, die la Vecchia Signora simpel met 2-0 won. Cristiano Ronaldo maakte het eerste doelpunt en is met vijftien goals nu zelfstandig Capocannoniere in de Serie A. Matthijs de Ligt mocht in de 85ste minuut zijn opwachting maken, nadat trainer Andrea Pirlo voor de tweede keer op rij de voorkeur gaf aan Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini centraal achterin.

AS Roma mocht van Juventus de bal hebben, terwijl de thuisploeg gokte op de tegenaanval. Daarmee was de ploeg van Pirlo al in de dertiende minuut succesvol. Álvaro Morata legde de bal terug naar Cristiano Ronaldo, die op de rand van het strafschopgebied de bal met rechts controleerde en met links droog binnenschoot: 1-0. Roma probeerde daarna opnieuw aan te zetten, maar wist totaal geen weg door de defensie van Juventus te vinden.

CR7 vierde gister zijn 36e verjaardag en deelt nu direct uit tegen Roma ??



Juventus 1-0 AS Roma

Af en toe dook Ronaldo opnieuw gevaarlijk op voor het doel van Roma. De Portugees raakte via het lichaam van verdediger Marash Kumbulla de onderkant van de lat. Ronaldo was overtuigd van een doelpunt en checkte het horloge van scheidsrechter Daniele Orsato zelfs, maar kwam bedrogen uit. Op slag van rust kreeg Ronaldo opnieuw een schietkans, maar ditmaal kon doelman Pau López de bal wegtikken.

In de tweede helft was het wedstrijdbeeld niet anders: Roma wist zich geen raad met het balbezit en gaf bij balverlies veel ruimte weg aan Juventus voor de counter. Morata tikte de bal na een lage voorzet van Ronaldo net naast, maar in de 69ste minuut viel de beslissing. Invaller Dejan Kulusevski ontving in de zestienmeter een goede steekpass van Juan Cuadrado en legde de bal bijna vanaf de achterlijn laag voor het doel. Daar dacht Ronaldo de bal binnen te gaan tikken, maar de spits zag hoe verdediger Roger Ibañez de bal al over zijn eigen achterlijn gleed: 2-0.