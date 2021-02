Vitesse zet dramatische reeks voort in het Abe Lenstra Stadion

Zaterdag, 6 februari 2021 om 18:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:29

Vitesse is zaterdagavond voor de derde keer op rij tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg van trainer Thomas Letsch ging in een voor de neutrale toeschouwers teleurstellende wedstrijd onderuit bij sc Heerenveen: 1-0. Beide ploegen konden geen vuist maken, waardoor het lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel leek af te stevenen, totdat Henk Veerman in de slotfase raak kopte. Joey Veerman leek daarmee het meest gelukkig, nadat de middenvelder in de eerste helft een strafschop had gemist. Het was voor Vitesse voor het eerst sinds februari vorig jaar dat de ploeg niet tot scoren wist te komen. Destijds bleek Ajax met 0-3 te sterk.

Letsch kon tegen Heerenveen niet beschikken over de geblesseerde Oussama Tannane en had basisplaatsen ingeruimd voor Sondre Tronstad en Patrick Vroegh. Beide ploegen verzuimden in de beginfase van het duel het initiatief te nemen. Het was Vitesse dat na een kwartier spelen voor de eerste keer gevaarlijk leek te worden via Loïs Openda. De aanvaller kon alleen door op doelman Erwin Mulder, maar werd net op tijd de pas afgesneden door Pawel Bochniewicz. Aan de andere kant kreeg Heerenveen niet veel later een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen.

Siem de Jong probeerde Henk Veerman te bereiken via de lucht, maar zag hoe Danilho Doekhi de bal met de arm beroerde, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op de stip legde. Joey Veerman nam plaats achter de bal, maar zag zijn matig ingeschoten strafschop worden gekeerd door Pasveer, die op tijd in de rechterhoek lag. Op slag van rust dook Vitesse voor de tweede keer gevaarlijk op voor het doel van Mulder. Eli Dasa trok de bal vanaf de rechterkant voor het doel, maar zag hoe Openda het doel op een haar na miste met een hard schot.

In de tweede helft golfde het spel meer op en neer en werd Vitesse voor het eerst gevaarlijk via Vroegh. De middenvelder stond aan het einde van een mooie aanval en kon vrij afdrukken vanaf de rand van de zestien, maar vond de benen van Jan Paul van Hecke, die toevallig op de goede plek stond. Terwijl het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, kroonde Henk Veerman zich tot matchwinner. De spits werd op puntgave wijze bediend door invaller Benjamin Nygren en kopte van dichtbij raak: 1-0. Door de overwinning stijgt Heerenveen naar de achtste plek. Vitesse blijft derde en heeft na zaterdag acht punten achterstand op koploper Ajax.