Donyell Malen gidst PSV naar vrij eenvoudige overwinning op Twente

Zaterdag, 6 februari 2021 om 18:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:35

PSV heeft zondag zonder al te veel problemen afgerekend met FC Twente. De nummer twee van de Eredivisie won mede door een dubbelslag van Donyell Malen met 3-0 en nadert Ajax tot vier punten; de koploper komt zondag niet in actie vanwege de verwachte weersomstandigheden. Twente blijft op de zevende plaats staan. De bezoekers eindigden het duel met tien man, doordat Luka Ilic een kopstoot uitdeelde aan Marco van Ginkel.

PSV werd in de aanloop naar het duel geteisterd door personele problemen. Cody Gakpo, Mario Götze en Noni Madueke zijn allemaal geblesseerd; tainer Roger Schmidt hoopte dat Gakpo en Götze weer inzetbaar zouden zijn tegen Twente, maar dat bleek niet het geval. Daardoor begon Mauro Júnior opnieuw als aanvallende middenvelder, al stond hij ditmaal naast Mohamed Ihattaren, die voor het eerst in drie duels een basisplek had. Ihattaren was na zestien minuten verantwoordelijk voor het eerste doelgevaar, toen hij Joël Drommel tot een redding dwong.

PSV begon Twente in die fase vast te zetten op de eigen helft, na een rustige openingsfase. Aan de overzijde ontstond echter wel een kans voor Twente, toen Luciano Narsingh vanaf de rechterflank door de defensie van zijn oude club trok en hard over schoot na zijn fraaie soloactie. Ook Queensy Menig kreeg nog een schietkans, alvorens PSV de score opende. Eran Zahavi kapte Dario Dumic uit en zag zijn schot getoucheerd worden door Drommel, waarna Malen van dichtbij afrondde. Enkele minuten later verdubbelde PSV de voorsprong al. Na een strakke pass van Malen verstuurde Denzel Dumfries een lage voorzet op Zahavi, die er 2-0 van maakte.

In de tweede helft bleef PSV zoeken naar gaten in de verdediging van Twente. De ploeg van Roger Schmidt kende een lange fase van balbezit en drong Twente terug op de eigen helft, alvorens de 3-0 viel. Ihattaren bediende Malen in het strafschopgebied, waarna de spits langs Ramiz Zerrouki snelde en met een hard schot de linkerhoek vond. Malen werd na Willy van der Kuijlen de jongste speler ooit met minstens tien doelpunten voor PSV in drie opeenvolgende Eredivisie-seizoenen. Uiteindelijk moest Twente de wedstrijd afmaken met tien man, want Luka Ilic ontving een rode kaart van arbiter Siemen Mulder na een tackle op Zahavi en een kopstoot aan Marco van Ginkel in het daaropvolgende opstootje. Met een knappe reflex voorkwam Drommel dat Malen zijn hattrick completeerde.