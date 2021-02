Verguisde Raphaël Varane voorkomt nieuwe blamage Real Madrid

Zaterdag, 6 februari 2021 om 18:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:15

Real Madrid heeft met pijn en moeite drie punten overgehouden aan het competitieduel met Huesca. De regerend landskampioen van Spanje zegevierde zaterdag in LaLiga met 1-2 over de hekkensluiter, die enkele minuten na rust de leiding had genomen. Raphaël Varane, die dit seizoen veel kritiek kreeg vanwege zijn eigen goals tegen Valencia en Shakhtar Donetsk, nam verrassenderwijs beide doelpunten voor zijn rekening. Het waren voor de Fransman zijn eerste goals na 44 clubwedstrijden in alle competities.

Huesca startte met veel intensiteit aan de wedstrijd en zette goed druk zodra het team van Zidane een aanval wilde opbouwen. Ook in aanvallend opzicht liet de laagvlieger zich niet onbetuigd, met name via Rafa Mir. Het ontbrak de aanvaller echter aan finesse in de laatste meters. Real Madrid kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar echt grote kansen kon de regerend landskampioen niet creëren in El Alcoraz.

De beste kans in de eerste helft was voor Karim Benzema. Het schot van de aanvaller vanaf de rand van het strafschopgebied werd tijdig gekeerd door doelman Álvaro Fernández. Vlak na rust ontsnapte het team van Zidane aan een achterstand toen een inzet van Mikel Rico na een voorzet vanaf rechts de lat raakte. Het bleek echter een voorbode van de schitterende 1-0 in de daaropvolgende minuut.

Huesca brak goed uit via de rechterkant, waarna de bal uiteindelijk op links bij de vrijstaande Javi Galán kwam. De linksback schoot het leer schitterend via de rechterpaal binnen: 1-0. De thuisploeg kon de voorsprong slechts enkele minuten vasthouden. Na een vrije trap van Benzema op de lat ging de bal de hoogte in en was het uiteindelijk Raphaël Varane die het leer twee seconden later in het doel kopte: 1-1.

Thibaut Courtois verrichtte een uitstekende redding op een kopbal van Rafa Mir, maar het was vooral Real Madrid dat grote kansen creëerde. Álvaro Fernández stopte liefst drie pogingen van Benzema en een schot van Marcelo ging maar net naast. Het was uiteindelijk opnieuw Varane die Real Madrid aan een doelpunt hielp. Na een vrije trap van Toni Kroos veranderde Álvaro Fernández een kopbal van Casemiro van richting en werkte Varane de bal van dichtbij alsnog binnen: 1-2.

Door de overwinning komt Real Madrid, dat een week geleden in eigen huis van Levante (1-2) verloor, op zeven punten van Atlético Madrid, dat echter nog twee wedstrijden te spelen heeft. Het team van Zidane heeft na zaterdag drie punten meer dan Barcelona, dat zondagavond bij Real Betis in actie komt.