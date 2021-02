Anco Jansen over verrassende transfer: ‘Niet dat ik iets met NAC had, of zo’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 17:36 • Laatste update: 17:49

De verrassing was groot toen Anco Jansen een dag na het sluiten van de transferwindow opdook bij NAC Breda. De 31-jarige aanvaller liet zijn contract bij FC Emmen ontbinden en kon daardoor transfervrij tekenen in het Rat Verlegh Stadion. "Ik wil voetballen", legt Jansen uit aan Voetbalzone. "Als je dan mag voetballen bij een prachtige club, ik denk een slapende reus, dat is voor mij gewoon een mooie kans."

"We moeten die reus wakker schudden", aldus de vleugelspits. "Als ik daar een mooie rol in kan hebben, dat zag ik zitten. Ik denk dat we een goede selectie hebben." Jansen vertelt niet lang na te hebben gedacht toen hij hoorde dat NAC hem wilde inlijven. "Niet dat ik iets met NAC had of zo, maar ik heb wel altijd gedacht: dat is een mooie club, dat heeft gewoon iets."

Jansen zag bij FC Emmen, dat met slechts zes punten onderaan staat in de Eredivisie, weinig perspectief meer. "We stonden onderaan, dan breekt er een beetje paniek uit, heel veel wissels, heel veel transfers", schetst de aanvaller. FC Emmen haalde in januari liefst acht nieuwe spelers. "Dan weet je gewoon dat het heel lastig wordt. Het werd gewoon minder, ook de sfeer werd minder. Dan vond ik het wel tijd om ergens anders te gaan kijken."

Omdat de wedstrijd tussen Telstar en NAC Breda van zondag vanwege de verwachte sneeuwval is uitgesteld, moet Jansen nog even wachten op zijn debuut. "Ik denk dat ik voor de Keuken Kampioen Divisie een prima voetballer ben. Op wat voor positie ik zal komen te spelen dat is even afwachten. Ik heb een bepaald karakter, dat zal wel terugkomen. Als ik het hier goed zou doen en we zouden promoveren, zou het fantastisch zijn om met NAC Eredivisie te spelen. Maar goed, dan loop je helemaal vooruit op de zaken, wat je helemaal niet moet willen." NAC staat vierde en heeft negen punten achterstand op nummer twee Almere City, dat een virtueel direct ticket naar de Eredivisie in handen heeft.