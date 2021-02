Gravenberch, Brobbey en Botman diep onder de indruk: ‘Normaaal’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 17:27 • Laatste update: 17:38

Noa Lang is door de fans van Club Brugge voor de derde keer op rij verkozen tot ‘Speler van de Maand’. Dat bleek uit een poll die gehouden werd op de website van de huidige koploper van de Pro League. Naar aanleiding van de bekendmaking plaatste de 21-jarige middenvelder een foto op Instagram met de trofeeën die hij de afgelopen drie maanden in de wacht sleepte. Dat leverde hem veel reacties onder zijn post op.

De verkiezing werd overtuigend gewonnen door de creatieve middenvelder, die ruim 67 procent van de stemmen kreeg. Daarmee bleef hij landgenoot Bas Dost, die bleef steken op ruim twaalf procent van de stemmen, en Brandon Mechele (negen procent) voor. In december was Lang helemaal de uitgesproken favoriet, toen hij bijna tachtig procent van de stemmen vergaarde. In november bleef de spelmaker met 44 procent van de stemmen Charles De Ketelaere nipt voor.

Lang poseerde trots met zijn drie prijzen op Instagram, waarna in hoog tempo de positieve reacties onder de post binnenstroomden. “More Coming”, reageerde Justin Kluivert. Ook Queensy Menig deed een duit in het zakje: “De heetste man van België.” Verder waren onder meer Owen Wijndal, die met een knipoog ‘Kappen nou lastpak’ schreef, Sven Botman, Leroy Fer, Ryan Gravenberch, Brian Brobbey ook Noni Madueke erg te spreken over de nieuwe prijs voor de middenvelder van Club. Botman, Gravenberch en Brobbey reageren allemaal met het woord 'Normaal', mogelijk een inside joke uit hun tijd bij Ajax.

Op zijn Instagram Story bedankte Lang de fans en volgers hartelijk voor het uitbrengen van hun stem. “Lieve fans, vorige maand kondigde ik al aan voor een hattrick te gaan. Zoals jullie zien, is dat gelukt. Ik wil iedereen bedanken voor het stemmen. Tot volgende maand”, sloot hij zijn bericht met een knipoog af. In de maand januari was Lang vier keer trefzeker, en hij maakte onder meer het winnende doelpunt in de stadsderby tegen Cercle Brugge. In totaal staat de teller voor de ‘nummer tien’ bij Blauw-Zwart inmiddels op negen treffers, waar hij zeventien competitiewedstrijden voor nodig had.