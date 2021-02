Weghorst schittert en evenaart Haaland; Dortmund en Schalke verliezen

Zaterdag, 6 februari 2021 om 17:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:28

Wout Weghorst heeft ook zaterdag weer zijn waarde voor VfL Wolfsburg getoond. De aanvaller was in het uitduel met FC Augsburg (0-2) goed voor een doelpunt en een assist en zodoende blijft Wolfsburg de nummer drie van de Bundesliga. RB Leipzig won tegelijkertijd bij Schalke 04 (0-3) en heeft drie punten meer dan die Wölfe en zeven minder dan koploper Bayern München. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz staat vierde na een 5-2 zege op VfB Stuttgart, terwijl het wisselvallige Borussia Dortmund zich twee plaatsen lager bevindt na een 2-1 nederlaag bij SC Freiburg.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 0-2

Het team van Oliver Glasner was in de eerste helft beduidend meer aan de bal, maar voor veel gevaar kon het bezoek niet zorgen. Enkele minuten voor de pauze ontbrak het aan organisatie bij FC Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, en daar profiteerden die Wölfe onmiddellijk van. Na een goede tegenaanval bezorgde Yannick Gerhardt de bal bij Weghorst, die het leer heerlijk over doelman Rafal Gikiewicz stifte: 0-1. Het was voor de Nederlander alweer zijn veertiende van het seizoen en zodoende staat hij gedeeld derde op de topscorerlijst, met evenveel goals als Erling Braut Haaland.

???????????????? ???? ??????????????????!?? De spits maakt zijn veertiende van het seizoen op schitterende wijze. pic.twitter.com/RvTdZIvdjr — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2021

Weghorst had na bijna een uur spelen ook een aandeel in de 0-2. Hij stuitte eerst van dichtbij op Gikiewicz, waarna de aanval doorging en zijn tweede poging op doel van een mislukt schot in een perfecte voorzet voor Ridle Baku veranderde. Dat was ook de eindstand, daar Gikiewicz niet veel later een schot van Weghorst pareerde en een doelpunt van Maximilian Arnold wegens buitenspel werd afgekeurd.

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 5-2

Het team van Bosz ging met een dubbele voorsprong de rust in en dat was verdiend te noemen. Niet alleen kwam Bayer, met Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven in de basis, telkenmale in het strafschopgebied, ook stapelden de kansen zich op. Met een ruststand van 2-0 mocht Stuttgart zich dan ook gelukkig prijzen, al was men dankzij Silas Wamangituka tot tweemaal toe gevaarlijk in de counter. Na achttien minuten spelen opende Kerem Demirbay uit een rebound de score, na een halve redding van Gregor Kobel op een schot van Moussa Diaby. Na een half uur spelen was het opnieuw Demirbay die op aangeven van Leon Bailey de bal door de benen van Kobel mikte.

Het merendeel van de treffers viel zodoende in een aantrekkelijke tweede helft. Sasa Kalajdzic maakte na vijf minuten weliswaar de aansluitingstreffer, maar Bayer was daar niet van onder de indruk. Na een snelle counter via Bailey en de scorende Diaby verscheen enkele minuten later al de 3-1 op het scorebord en ook de 4-1 volgde na een goede tegenaanval. Na voorbereidend werk van Bailey, Patrik Schick en Diaby kopte Florian Wirtz de bal binnen. Het tweede doelpunt van Stuttgart kwam weer voor rekening van Kalajdzic, maar dat was niet het laatste wapenfeit. Een rake inzet van invaller en debutant Demiray Gray betekende de eindstand in Leverkusen: 5-2. Jeremie Frimpong viel een kwartier voor tijd in.

Schalke 04 - RB Leipzig 0-3

Schalke, waar Klaas-Jan Huntelaar ontbrak vanwege kuitklachten en Shkodran Mustafi zijn debuut maakte, beperkte zich voornamelijk tot verdedigen. Leipzig, dat aantrad zonder de geblesseerde Justin Kluivert, had daardoor het initiatief, maar wist zelf ook niet al te veel te creëren. Dani Olmo zag in de openingsfase een schot vanaf de rand van de zestien overgetikt worden door Ralf Fährmann. Leipzig wist in blessuretijd van de eerste helft te scoren, toen Nordi Mukiele raak kopte uit een hoekschop van Christopher Nkunku: 0-1.

Ook na rust bleek Leipzig de bovenliggende partij. Nkunku mikte vanaf de rand van de zestien nog voorbij de verre hoek, maar in de 73ste minuut viel te beslissing. Angeliño dook vrij op in de zestien en besloot de bal slim breed te leggen, zodat Marcel Sabitzer in alle rust de linkerhoek uit kon zoeken: 0-2. Het werd nog mooier voor Leipzig, toen Willi Orbán drie minuten voor tijd uit een hoekschop van Angeliño binnenkopte.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2-1

Het waren de bezoekers die de overhand hadden in de eerste helft, al werd het veldoverwicht niet tot uiting gebracht op het scorebord. Nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut hoopte Emre Can zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar zijn schot van buiten het zestienmetergebied spatte uiteen op de lat. Ook Erling Braut Haaland deed een duit in het zakje; ditmaal voorkwam doelman Florian Müller een tegentreffer. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de tweede helft pas opengebroken.

Enkele minuten na rust zette Jeong Woo-yeong, op aangeven van Vincenzo Grifo, Freiburg verrassend op voorsprong: 1-0. Nog geen drie minuten na de openingstreffer kreeg Borussia een nieuwe mokerslag te verwerken. Jonathan Schmid nam vanaf de hoek van de zestien het vijandige doel onder vuur. Doelman Marwin Hitz kon het schot van ver zien aankomen, maar desondanks moest hij het antwoord schuldig blijven op de inzet: 2-0. Die Borussen kwamen een kwartier voor tijd nog wel met een tegenstoot, maar een nederlaag kon niet meer voorkomen worden. Na een snelle omschakeling gaf Haaland de bal aan Youssoufa Moukoko, die van dichtbij de 2-1 eindstand op het scorebord zette.

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1-0

Beide teams keken de kat uit de boom in het openingskwart van de wedstrijd, maar in 22ste speelminuut werd de ban gebroken. Scheidsrechter Sascha Stegemann wees overtuigend naar de stip toen Nico Schlotterbeck op de voet ging staan van Karim Onisiwo. Moussa Niakhaté nam zijn verantwoordelijkheid en zette Mainz vanaf elf meter op voorsprong: 1-0. Union Berlin ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Toen Schlotterbeck tien minuten na rust zijn tweede gele kaart gepresenteerd kreeg, vervloog de hoop op een goed resultaat.

Uiteindelijk werd de zege over de streep getrokken door de thuisploeg, die met Jeremiah St. Juste in de basis aan de aftrap stond. Jean-Paul Boëtius bleef op de bank, terwijl Sheraldo Becker bij de bezoekers door blessureleed ontbrak. Mainz blijft ondanks de zege steken op de zeventiende plek van de ranglijst; Union bezet de negende positie.