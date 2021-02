De Roon baalt ondanks prachtige pass; groot gebaar Belotti bij 3-0 achterstand

Zaterdag, 6 februari 2021 om 17:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:05

Atalanta heeft zaterdagmiddag een riante voorsprong uit handen gegeven tegen Torino. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini stond na een kwart wedstrijd op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar moest toezien hoe de bezoekers uit Turijn terugkwamen tot 3-3. Marten de Roon had een belangrijk aandeel bij de eerste treffer van Atalanta, toen hij met een fraaie pass van achteruit Josip Ilicic vrij voor de doelman zette. Door het puntenverlies verzuimt Atalanta een sprong te maken op de ranglijst en blijft de ploeg uit Bergamo zevende.

Bij de thuisploeg ontbrak Hans Hateboer vanwege een blessure en moest Sam Lammers genoegen nemen met een plek op de reservebank. Atalanta schoot uit de startblokken en kwam al na een kwartier spelen op voorsprong. De Roon verstuurde een pass over zo’n vijftig meter en zette daarmee Ilicic vrij voor de doelman. De Sloveen rondde af, maar werd teruggevlagd wegens buitenspel. Op advies van de videoscheidsrechter werd de treffer even later alsnog goedgekeurd. Amper vijf minuten later werd de score verdubbeld door Robin Gosens, die bij de tweede paal kon afronden na een voorzet vanaf links van Luis Muriel.

En fans van OnsOranje maar denken dat Marten de Roon geen voetballend vermogen heeft ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

Daarmee was het voor de ploeg van Gasperini nog niet gedaan. Halverwege de eerste helft stond Muriel aan het einde van een mooie aanval. De Colombiaan werd met een steekpass gevonden door Ilicic en rondde in tweede instantie af: 3-0. Torino kreeg vervolgens een vrije trap toegewezen op een aangename positie na een overtreding op Andrea Belotti, maar de aanvoerder was niet van mening dat er een overtreding op hem werd gemaakt, zag af van de vrije trap en speelde de bal terug op doelman Pierluigi Gollini. Even later was het wel raak voor Belotti, nadat de spits mocht aanleggen vanaf elf meter. Zijn eerste poging werd gestopt door Gollini, maar op de rebound was de sluitpost kansloos: 3-1.

Must see. ???? Torino Football Club staat met 3-0 (!) achter bij Atalanta Bergamasca Calcio, maar krijgt dan een vrije... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 6 februari 2021

Torino drukte vervolgens door en bracht de marge nog voor rust terug tot één, toen Gleison Bremer van dichtbij kon afronden na een hachelijke situatie voor het doel van Gollini: 3-2. In de tweede helft viel er aanzienlijk minder te genieten voor beide doelen en was Torino twintig minuten voor tijd dichtbij de gelijkmaker. Wilfried Singo leek de bal met de buitenkant van zijn rechterkant in de bovenhoek te krullen, maar zag zijn inzet op de lat belanden. Gasperini bracht een kwartier voor tijd Lammers binnen de lijnen, maar moest toezien hoe de bezoekers via Federico Benazzoli de stand gelijk trokken. De van Sampdoria gehuurde aanvaller verlengde een vrije trap van Simone Verdi met het hoofd en zorgde daarmee voor de eindstand: 3-3.