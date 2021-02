Geen winnaar in vermakelijke strijd tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk

Zaterdag, 6 februari 2021 om 15:56

PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben elkaar zaterdagmiddag in evenwicht gehouden. In Zwolle kwamen de Noord-Brabanders nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut aan de leiding, maar in de 72ste minuut trok de ploeg van John Stegeman de stand gelijk: 1-1. PEC schrijft daarmee de derde opeenvolgende remise bij, terwijl RKC al tien duels wacht op een overwinning. Door de puntendeling verandert er aan de stand op de ranglijst voorlopig niets: PEC bezet met 23 punten de dertiende stek; RKC staat met zeven punten minder op de vijftiende positie.

De ploeg van Fred Grim schoot uitstekend uit de startblokken, want na 213 seconden lag het leer al in het net achter doelman Xavier Mous. Na een matige vrije trap van Anas Tahiri bleef de bal hangen in het zestienmetergebied, waar Touba op de juiste plek stond en succesvol uithaalde: 0-1. Het was voor RKC de snelste openingstreffer sinds 5 mei 2013, toen de Waalwijkers al na 127 seconden de score openden tegen Vitesse. Ruim tien minuten na het doelpunt kreeg ook PEC de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd, maar Virgil Misidjan zag zijn inzet in de kort hoek gekeerd worden door Kostas Lamprou.

Kort na het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd hadden de bezoekers de marge moeten verdubbelen. Het was Rico Strieder die, in een poging te voorkomen dat Richard van der Venne kon binnentikken uit een voorzet vanaf de linkerkant, bijna zijn eigen doelman passeerde, maar de lat hield de Zwollenaren op de been. Op slag van rust kreeg Van der Venne een goede schietkans na een voorzet van Sylla Sow; Mous kon echter, al dan niet bewust, knap redding brengen op de inzet.

In de eerste fase na rust bleef RKC de bovenliggende partij, maar het was Lennerd Daneels die tot tweemaal toe verzuimde de voorsprong te verdubbelen. Eerst mikte hij rakelings naast na een fraaie steekbal van Thijs Oosting, vervolgens stuitte de vleugelaanvaller op de goed keepende Mous. Het feit dat het schortte aan scherpte voor het vijandige doel kwam RKC duur te staan, want de thuisploeg vond ruim een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Invaller Mustafa Saymak kreeg de afvallende bal op circa 25 meter van het doel, waarna hij met een verwoestend schot Lamprou passeerde: 1-1.