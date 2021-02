AZ pakt ondanks scheldpartijen en onvrede drie punten in Emmen

Zaterdag, 6 februari 2021 om 15:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:04

AZ heeft zaterdagmiddag een zwaarbevochten overwinning op FC Emmen geboekt. De Alkmaarders worstelden op De Oude Meerdijk zichtbaar, maar trokken de wedstrijd door een doelpunt van Yukinari Sugawara naar zich toe. AZ neemt daardoor de vierde plaats in de de Eredivisie in. Daar blijft de club voorlopig staan, want concurrent Feyenoord komt zondag niet in actie tegen FC Groningen. Emmen blijft zonder overwinning onderaan staan.

Na twee opeenvolgende nederlagen hoopte AZ weer een overwinning te boeken, maar de ploeg van Pascal Jansen maakte geen grootse indruk. In de eerste helft oogden de bezoekers onmachtig in aanvallend opzicht. Er kwamen slechts enkele kansen om de score te openen. Jesper Karlsson zag een diagonaal schot over de kruising vliegen. Halverwege de eerste helft zette AZ een aanval op aan de linkerflank: Karlsson vond Owen Wijndal, die een lage voorzet richting Albert Gudmundsson verstuurde. De spits verlengde de bal met een handige voetbeweging en trof de paal.

Emmen bleef vrij eenvoudig overeind en meldde zich een aantal keer op de vijandelijke helft. De beste kans voor de thuisploeg in de eerste helft was voor Caner Cavlan. Vijf minuten voor de rust ontving de opgestoomde linksback de bal van Kerim Frei en schoot hij in de korte hoek tegen doelman Marco Bizot op. Vlak na de pauze haalde Emmen opgelucht adem bij twee dreigende momenten van AZ. De nieuwe keeper Michael Verrips, die Dennis Telgenkamp naar de bank verdreef, pareerde een afstandsschot van Calvin Stengs met een fraaie redding; in de rebound trof Sugawara de lat met een verrassende poging vanuit een lastige hoek.

De onvrede bij AZ was groot. De spelers ergerden zich aan elkaar en lieten dat blijken in woord en gebaar, bijvoorbeeld toen het rustsignaal klonk en Karlsson, Gudmundsson, Pantelis Hatzidiakos en Teun Koopmeiners in discussie gingen. Ook na de pauze was de onvrede merkbaar. AZ had weliswaar het balbezit, maar hanteerde een te laag tempo om Emmen in de problemen te brengen. Toch trokken de bezoekers de wedstrijd twintig minuten voor tijd naar zich toe. Na een voorzet van Gudmundsson vanaf de linkerflank miste Myron Boadu de bal, maar bij de tweede paal stond Sugawara klaar om zijn tweede doelpunt van het seizoen te maken.