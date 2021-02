Mohamed Ihattaren mag zich vanaf eerste fluitsignaal laten zien bij PSV

Zaterdag, 6 februari 2021 om 15:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:46

PSV begint met Mohamed Ihattaren in de basis aan de thuiswedstrijd tegen FC Twente van zaterdagavond. De aanvallende middenvelder begon zondag tegen Feyenoord (3-1 nederlaag) op de bank, maar krijgt ditmaal het vertrouwen van trainer Roger Schmidt. Het duel tussen de nummers twee en zeven van de Eredivisie begint om 16.30 uur.

PSV wordt in de aanloop naar het duel getergd door personele problemen. Cody Gakpo, Mario Götze en Noni Madueke zijn allemaal geblesseerd; tainer Roger Schmidt hoopte dat Gakpo en Götze weer inzetbaar zouden zijn tegen Twente, maar dat blijkt niet het geval. Daardoor begint Mauro Júnior opnieuw als aanvallende middenvelder.

Júnior had zondag tegen Feyenoord Ryan Thomas aan zijn zijde. Ditmaal staat hij echter naast Ihattaren, die op zaterdag 23 januari tegen RKC Waalwijk (2-0 zege) voor het laatst een basisplek had. Afgezien van de reserverol voor Thomas verschilt de opstelling niet van die in De Kuip.

Twente moet het stellen zonder Gijs Smal en Godfried Roemeratoe, die vorige week tegen sc Heerenveen (0-0) nog een basisplaats hadden maar nu ontbreken met blessures. Julio Pleguezuelo en Luka Ilic hebben daardoor een basisplek. Twente wacht al vijf opeenvolgende wedstrijden op een overwinning in de Eredivisie. De laatste zege van Twente in Eindhoven dateert van maart 2012 (2-6).

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Ihattaren, Mauro; Malen, Zahavi.

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pierie, Dumic, Pleguezuelo; Zerrouki, Ilic, Bosch; Narsingh, Danilo, Menig