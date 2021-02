Frank Arnesen erkent: ‘Ik vond het een te groot risico voor Feyenoord’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 14:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:46

Frank Arnesen staat honderd procent achter zijn beslissing om Dirk Kuyt niet naar voren te schuiven als opvolger van Dick Advocaat. De oud-aanvaller liep mee met voormalig technisch directeur Martin van Geel en was trainer van Feyenoord Onder-19, met als doel om op termijn hoofdtrainer van de hoofdmacht van Feyenoord te worden. In juni gaf Kuyt vanwege zijn gestrande huwelijk aan zich even niet meer op zijn trainerscarrière te willen richten en een half jaar later kondigde de club de komst van Arne Slot vanaf 1 juli aan.

Kuyt en Feyenoord gingen afgelopen dinsdag uit elkaar. Dit seizoen had Kuijt geen officiële functie in De Kuip, maar hij had wel een contract en liep volgens Feyenoord 'op vele plekken in de organisatie mee'. “Ik weet zeker dat hij een grote trainer wordt en dat hij te zijner tijd coach van Feyenoord wordt, maar dit was niet het moment. Ik vond het een groot risico voor hem, maar in eerste instantie ook voor Feyenoord”, vertelt Arnesen zaterdag via de officiële kanalen van Feyenoord. “Uiteindelijk dacht ik: het is nu voor Feyenoord beter om een andere, iets meer ervaren trainer te hebben.”

“Dirk is ongelooflijk gedreven, ambitieus en een topvoetballer. Die willen het hoogste en dat kan dan niet snel genoeg gebeuren.” Arnesen zag in de loop der jaren dat trainers die heel goede voetballers waren, veel te snel naar de top wilden. “Dan brand je uit. Daar moet je als directeur voor waken. Je moet coaches in bescherming nemen.” Kuyt was het niet met de beslissing van Arnesen eens, maar beide partijen gingen wel goed uit elkaar. “Hij had er geen begrip voor, maar dat is geweldig en kenmerkend voor hem. Hij is een topsporter, ik weet hoe hij denkt. Ik heb een goede band met hem en wens hem heel veel succes. Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad en hij is een heel fijn mens. We hebben een klik. Ik denk dat hij een heel mooie carrière als trainer tegemoet gaat.”

Kuyt verzekerde eind vorige maand dat de gemaakte afspraken onder de in 2019 vertrokken Van Geel nog altijd geldig waren. “Toen ik stopte had Feyenoord bepaalde doelen met mij en die zijn door de tijd hetzelfde gebleven. Na Van Geel heb ik ook met interim-directeur Sjaak Troost en Arnesen veel contact gehad”, zei hij bij Ziggo Sport. “De afgelopen twee, drie jaar heb ik heel veel ervaring op mogen doen binnen de club. Als speler kende ik natuurlijk al heel veel, maar de andere kant van de organisatie heb ik nu ook leren kennen. Ik ben al een ervaring rijker."