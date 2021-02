Koeman reageert op beschuldigingen Piqué: ‘Dat zijn zijn woorden’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 13:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:03

Ronald Koeman heeft zaterdag gereageerd op de woorden van Gerard Piqué over het scheidsrechterskorps in Spanje. In de optiek van de verdediger van Barcelona is ’85 procent supporter van Real Madrid’. “Het zou niet logisch zijn als ze niet in hun voordeel fluiten. Onbewust wellicht, maar hoe kun je nou niet beslissingen meer in het voordeel van de een dan de ander laten uitvallen?”, vroeg Piqué zich vrijdag openlijk af. “Ik respecteer de professionaliteit van de arbiters. Ze doen hun uiterste best, maar als er een moment van twijfel is…”

“Dat zijn zijn woorden”, reageerde Koeman op de persconferentie daags voor het uitduel van de Catalanen met Real Betis. “Ik kan mijn mening over de voorgaande seizoenen niet geven omdat ik hier toen niet was. Maar natuurlijk zijn er dit seizoen beslissingen geweest waarbij het geluk niet aan onze zijde was. Ik zeg niet dat de scheidsrechters tegen Barcelona zijn… Bovendien is de VAR er nu ook, al kwam deze niet in actie bij een overtreding op Sergiño Dest. Ik hoop dat ze fluiten voor al datgene wat ze zien.”

Piqué, nog altijd sinds november herstellende van een zware knieblessure, wacht mogelijk een schorsing voor zijn uitspraken. Het openlijk twijfelen aan de integriteit van de scheidsrechters is een delicaat onderwerp in Spanje. Koeman heeft momenteel grotere zorgen aan zijn hoofd, bijvoorbeeld het drukke wedstrijdschema. De verlengingen in de Spaanse Super Cup en de Copa del Rey kwamen en komen dan ook niet uit. “We spelen veel wedstrijden, we reizen veel, verlengingen… Het is spelen en herstellen. Spelen en herstellen. Maar dat gaat allemaal beter als je wint. We zijn nu een weg ingeslagen die voor blijheid bij de mensen zorgt”, benadrukte de trainer van Barcelona.

Barcelona speelt zondag tegen Betis in Sevilla, de stad waar woensdag de halve finale van de Copa del Rey tegen Sevilla op het programma staat. Koeman wilde niet zeggen of hij spelers rust gaat geven met oog op de bekerontmoeting. “Het is nooit goed om te zeggen dat een bepaalde wedstrijd belangrijker is. De eerstvolgende wedstrijd is altijd het belangrijkste. We staan in de halve finale, Sevilla heeft een sterk team, maar we moeten van dag tot dag gaan. Dat is de beste manier om wedstrijden te winnen.”

Koeman zag geen reden om met de selectie van Barcelona na zondag in Sevilla te blijven en zich met oog op woensdag enkele vliegreizen te besparen. “Het klopt dat pas laat terugkeren uit Sevilla, maar ik wil liever dat iedereen thuis slaapt. En ook de spelers zelf willen dat liever.” Toch is het drukke wedstrijdschema soms lastig. “Er zijn veel momenten dat we om de drie dagen een wedstrijd hebben. En met het coronavirus is het nog lastiger. Je moet constant in contact met spelers zijn om te weten hoe ze eraan toe zijn. Alle spelers moeten klaar zijn om te spelen, als je bepaalde spelers rust wil geven.”

Barcelona kwam goed uit de maand januari, al moest de Spaanse Super Cup aan Athletic Club worden gelaten. Liefst vier weken lang speelde het team van Koeman geen enkele wedstrijd in het Camp Nou. “Het zijn nu twaalf wedstrijden op rij, waarvan elf buitenshuis. En dan spelen we zondag om 21.00 uur en we zijn rond 03.00 uur ’s nachts thuis. We hebben hulp nodig en dat de UEFA of LaLiga op een dag aan de hoeveelheid wedstrijden denkt. Het is niet normaal. Het zijn er veel te veel, we vermoorden de spelers. Iedere trainer zal zo zijn mening hebben, maar ik vind dat het moet veranderen. We vermoorden de spelers en er zijn steeds meer blessures.”

Koeman ging ook nog in op de keuze voor Marc-André ter Stegen in het bekerduel met Granada. Neto leek de eerste keeper van Barcelona in de beker te zijn, maar de Nederlander koos afgelopen week toch voor Ter Stegen. “Ik ben niet een trainer die zijn tweede keeper in de beker opstelt. In elke ronde praten we over de keeper en afgelopen week kozen we voor Marc. Misschien keept hij tegen Sevilla, dat is nog niet besloten. We zullen zien. Maar ik ben niet iemand die zegt dat de tweede keeper moet spelen omdat het de beker is. Het hangt af van de vorm, van de instelling…”