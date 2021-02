Sergio Ramos ondergaat operatie en staat tot eind maart aan de kant

Zaterdag, 6 februari 2021 om 11:32 • Yanick Vos

Real Madrid zal het ongeveer zes tot zeven weken moeten doen zonder Sergio Ramos. Volgens Spaanse media wordt de aanvoerder van de Koninklijke vandaag namelijk geopereerd aan zijn knie. Het uitvallen van de Spaanse centrumverdediger is een hard gelag voor het team van trainer Zinédine Zidane in de strijd om de landstitel.

Cadena COPE meldt zaterdag dat Ramos geopereerd wordt aan de meniscus van zijn linkerknie. Real Madrid heeft de ingreep vooralsnog niet bevestigd via de officiële kanalen. Mocht Ramos daadwerkelijk zes tot zeven weken aan de kant staan, dan mist hij een belangrijke periode van het seizoen waarin Real Madrid in actie komt in LaLiga en de Champions League.

Ramos zal later deze maand ontbreken in de dubbele ontmoeting met Atalanta in de achtste finales van de Champions League. In de Spaanse competitie lijkt hij de wedstrijden tegen Huesca, Getafe, Valencia, Real Valladolid, Real Sociedad, Atlético Madrid en Elche moeten laten schieten. De 34-jarige verdediger ontbrak de laatste drie wedstrijden van Real Madrid al door knieproblemen.