‘Als Overmars slim is zegt hij: we betalen je salaris, alleen als je verlengt'

Zaterdag, 6 februari 2021 om 11:03 • Yanick Vos • Laatste update: 11:07

Door een schorsing van twaalf maanden ziet André Onana een zomerse transfer mogelijk in rook opgaan. De Ajax-keeper heeft een contract tot medio 2022, waardoor de kans op een zomerse transfer kleiner lijkt geworden. Onana mag immers pas weer in februari 2022 in actie komen. Om te voorkomen dat de Kameroense sluitpost over anderhalf jaar transfervrij vertrekt, doet directeur voetbalzaken Marc Overmars er volgens Mike Verweij goed aan om zijn contract te verlengen.

Onana kreeg deze week te horen dat hij twaalf maanden niet in actie mag komen. De UEFA heeft hem een schorsing opgelegd omdat bij hem tijdens een controle op 30 oktober het middel Furosemide in zijn urine werd aangetroffen. “Hij mag in februari 2022 pas weer spelen en drie maanden later (30 juni, red.) loopt zijn contract af. Afgelopen zomer wilde hij al weg”, zegt Valentijn Driessen in een podcast van De Telegraaf. “Dus hij had een behoorlijke transfersom kunnen opleveren.”

Volgens Verweij, Ajax-watcher namens de krant, kan Ajax ervoor kiezen om Onana geen salaris uit te keren. “Want hoe je het ook wendt of keert: Onana is zelf verantwoordelijk voor het slikken van dat bittere pilletje. Als Overmars slim is zegt hij: het is jouw schuld dat je betrapt bent op doping, we betalen je salaris maar dan moet je wel je contract verlengen. Als ik technisch directeur was, dan had ik het zo ingestoken.”

Ajax heeft al laten weten dat er hoger beroep wordt aangetekend bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). “Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe die zaak bij het CAS gaat lopen. Misschien wachten ze daar wel op. Ik weet niet hoe snel dat gaat”, aldus Driessen. Volgens Verweij kan Ajax een spoedprocedure aanvragen. Desondanks zal Onana niet in actie mogen komen. De keeper mag de komende twaalf maanden ook niet trainen bij Ajax.