Karsdorp: ‘Heb je dat filmpje gezien? Dat gaat letterlijk de hele wereld over’

Zaterdag, 6 februari 2021 om 10:16 • Laatste update: 10:28

Rick Karsdorp is bezig aan een sterk seizoen bij AS Roma. De rechtsback heeft een verleden vol blessureleed achter zich gelaten, veroverde een vaste basisplaats in de Serie A en lijkt weer te mogen denken aan het Nederlands elftal, al is hij daar naar eigen zeggen niet mee bezig. De 25-jarige verdediger is blij dat hij dit seizoen de kans heeft gekregen bij een van de grootste clubs uit Italië.

Karsdorp keerde vorig seizoen op huurbasis terug bij Feyenoord omdat hij meer aan spelen wilde toekomen. Door een liesblessure stond hij echter geruime tijd aan de kant en kwam er door de coronacrisis een einde aan het seizoen. Naar eigen zeggen keerde hij zonder verwachtingen terug bij Roma. "Maar wel met hoop”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij ging in gesprek met trainer Paulo Fonseca en de clubleiding, en hield daar een goed gevoel aan over. Karsdorp kreeg de kans tegen Hellas Verona en liep juist in dat duel een verrekking op in zijn hamstring. “Dat kostte me drie wedstrijden, maar verder heb ik zo’n beetje alles gespeeld. Zeventien duels in de competitie, drie in de Europa League en één in de Coppa Italia."

AS Roma speelt dit seizoen in een 3-5-2-formatie en die speelstijl ligt Karsdorp goed. “Maar het belangrijkste verschil is dat ik topfit ben. Dat was eerder het grote probleem”, legt hij uit. “Ook bij Feyenoord. Als je fysiek niet in orde bent, kun je het niet laten zien. Ik kwam nu fit van Feyenoord naar Rome. Ook het feit dat er lang niet was gespeeld door corona, had geen negatieve invloed op mij. Daarnaast wist ik wat me te wachten stond.” Karsdorp legt uit dat hij bij zijn transfer van Feyenoord naar AS Roma niemand kende, moest wennen aan het levensritme, de Serie A, de club en de taal. “Die fase kon ik nu overslaan, natuurlijk. Kevin Strootman is weg en Justin Kluivert ook, maar ik kan me prima redden in de groep.”

Karsdorp wist dat hij met Roma voor een grote club koos. “AS Roma is groot. Heb je dat filmpje gezien, waarin een klein jongetje een shirtje onder de kerstboom krijgt, met de naam en het rugnummer van Edin Dzeko? Dat ventje werd hier uitgenodigd om Dzeko te ontmoeten. Dat gaat letterlijk de hele wereld over. Bij Nederlandse clubs is het bereik altijd veel minder. Dat merk je al snel als speler”, aldus Karsdorp, die door zijn vaste basisplaats weer in aanmerking lijkt te komen voor het Nederlands elftal. Toch wil hij zich niet te veel uitlaten over een terugkeer in Oranje.

“Ik vind het te makkelijk om daar nu iets over te roepen”, zegt de drievoudig Oranje-international. “Ik heb een tijdlang te weinig laten zien, maar nu ik basisspeler ben van de nummer drie van de Serie A, zou ik opeens moeten roepen dat ik in Oranje hoor. Zo werkt het niet. De laatste keer werden Dumfries en Hateboer geselecteerd en die jongens hebben het over een lange periode laten zien", aldus Karsdorp, die het zaterdagavond om 18.00 uur met AS Roma opneemt tegen Juventus.