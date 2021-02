ADO Den Haag haalt El Khayati terug: ‘Het voelt als thuiskomen’

Nasser El Khayati keert per direct terug bij ADO Den Haag. De 31-jarige aanvallende middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen. ADO kan hem transfervrij inlijven omdat hij zijn contract bij Qatar SC heeft laten ontbinden. “Het voelt als thuiskomen. Dit is en blijft mijn club”, reageert El Khayati op de clubwebsite.

El Khayati speelde tussen januari 2017 en augustus 2019 voor de club uit Den Haag. Met name in zijn laatste seizoen maakte hij grote indruk met 20 doelpunten en 12 assists in 35 wedstrijden. “In het verleden is gebleken dat spelers het liefst in goede tijden terugkeren bij hun oude club, maar ik vind dit juist een geschikt moment”, zegt El Khayati, die aansluit bij de nummer zeventien van de Eredivisie. “Het is makkelijk om terug te keren als de club op een betere positie staat, maar ik hou van uitdagingen. De situatie van de club zorgt ervoor dat ik extra gebrand ben om de strijd aan te gaan en alles te geven voor lijfsbehoud.”

El Khayati, die zondag zijn 32ste verjaardag viert, laat weten dat hij ADO Den Haag vanuit Qatar altijd is blijven volgen. “Ook heb ik contact gehouden met een aantal mensen binnen de club”, stelt El Khayati, die zijn steentje wil bijdrage in de strijd om lijfsbehoud. “Ik heb de afgelopen periode elke dag keihard getraind. Ik ben volledig fit, maar het is natuurlijk nog wel zaak om zo snel mogelijk weer ritme op te doen.”

“We zijn erg blij met de komst van Nasser en hopen dat hij ons kan helpen in ons gevecht voor behoud van het Eredivisieschap”, reageert Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart van ADO. “We hopen dat hij mede het verschil kan maken in onze ploeg, zoals hij dat ook al deed in de periode tussen januari 2017 en augustus 2019. Hiermee willen we onze fans tevens laten zien dat we er alles aan doen om ADO Den Haag dit seizoen op hoogste niveau te houden.” ADO versterkte zich de afgelopen transferperiode op meerdere posities. Onder meer Bobby Adekanye, Youness Mokhtar, Juan Familia-Castillo, Marko Vejinovic en Daryl Janmaat werden aangetrokken.