Bayern-selectie beleeft slapeloze nacht met enorme vertraging richting Doha

Zaterdag, 6 februari 2021 om 08:40 • Yanick Vos • Laatste update: 09:53

Bayern München heeft een zware nacht achter de rug. Na afloop van de 0-1 overwinning op Hertha BSC stapte de selectie van trainer Hansi Flick op het vliegtuig naar Doha voor het WK voor clubteams, maar het toestel kreeg geen toestemming om op te stijgen. Bayern laat weten dat er pas na een vertraging van liefst ruim zeven uur groen licht kwam voor vertrek.

Wat de reden voor het oponthoud is geweest brengt Bayern niet naar buiten, al heeft de sneeuwval mogelijk te maken met de vertraging. De 22-koppige selectie van Flick zou in eerste instantie om 23.15 uur vanuit Berlijn vertrekken naar Qatar. Uiteindelijk steeg het vliegtuig pas om 06.52 uur en was een tussenstop in München noodzakelijk vanwege een wisseling van de bemanning, waarna de reis om 09.15 uur is vervolgd naar plaats van bestemming.

