‘Er waren echt mensen binnen Ajax die Julian Rijkhoff niet kenden’

Zaterdag, 6 februari 2021 • Yanick Vos

Ajax verloor deze week Julian Rijkhoff aan Borussia Dortmund en maakte bekend dat Brian Brobbey zijn aflopende contract niet verlengt. Daarmee verliest de club twee grote aanvallende talenten en volgens Mike Verweij is dat deels te wijten aan de technische leiding. De Ajax-watcher van De Telegraaf krijgt van meerdere kanten signalen dat er veel misgaat binnen de club en dat directeur voetbalzaken Marc Overmars er goed aan zou doen om iemand aan te stellen die een deel van zijn takenpakket op zich neemt.

Verweij kreeg de afgelopen verbaasde zaakwaarnemers aan de lijn. “Er zijn meerdere zaakwaarnemers die zeiden: bij Ajax moet gewoon iets veranderen rondom transfers”, zegt de clubwatcher in een podcast van de krant. “De vorige transferperiodes waren er twee juristen tegelijk op vakantie en mensen hebben weken geprobeerd om contact te krijgen met Ajax, dat lukte gewoon niet. Er gaat daar zó gigantisch veel mis.” Verweij wijst onder meer op de situatie van Edson Álvarez. De Mexicaans international moest het sinds zijn komst naar Ajax lange tijd moest doen zonder zijn vrouw en kind, omdat de juridische afdeling van de club er maar niet in slaagde om hen naar Nederland te halen.

“Dat is wel iets om naar te kijken voor Ajax. Zaakwaarnemers zeiden: stel een manager technische zaken aan, die kan groeien in de rol van technisch directeur want binnenkort slaat Marc Overmars een keer de deur achter zich dicht”, vervolgt Verweij. “Je kunt zelfs het vertrek van Brobbey en Rijkhoff in dit rijtje zetten. Er waren echt mensen binnen Ajax die Rijkhoff niet kenden. Hij was een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding. Dus als je een manager neerzet, die dat allemaal in de gaten kan houden. Want er moeten in de jeugdopleiding ook heel veel contracten worden afgesloten.”

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, is het eens met Verweij en geeft aan dat Ajax er goed aan zou doen om te kiezen voor een rechterhand voor Overmars. “In Duitsland heb je heel veel clubs met een sportdirecteur en daaronder een voetbaldirecteur”, vult Verweij aan. “Die voetbaldirecteur wordt opgeleid om uiteindelijk de sportdirecteur te worden.” Driessen denkt dat Ajax er goed aan zou doen om een dergelijke constructie op te zetten. “Ajax is beursgenoteerd en wil zich graag meten met de Europese top, dus wat dat betreft mag je in de organisatie wel wat meer verwachten.”

Aan het aanstaande vertrek van Brobbey kan Ajax volgens Verweij niet veel doen. “Ze hebben heel lang met hem gesproken en meerdere contractvoorstellen gedaan. Hoe ver moet je gaan? Ze zijn voor Ryan Gravenberch heel ver gegaan en dat betaalt zich nu wel uit”, aldus Verweij, die gevraagd wordt wat Brobbey had kunnen verdienen bij Ajax. “Een half miljoen had hij zo kunnen krijgen, misschien wel zes of zeven ton.” Verweij: “Als Ajax hem echt had willen hebben en in hem de spits voor de komende drie jaar zien, dan hadden ze hem geboden wat hij had willen hebben. Ongetwijfeld.”

Het kamp-Brobbey heeft bij monde van zaakwaarnemer José Fortes laten weten dat met de aanbieding van Ajax weinig mis was. “We verwijten Ajax nul", benadrukte hij in het Algemeen Dagblad. “Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis." Volgens de belangenbehartiger houdt de keuze van zijn cliënt geen verband met de komst van Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United en voorlopig de eerste spits zal blijven. "Nee, ook niet. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax."