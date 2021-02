Haller: ‘Ik voel me zelfs een beetje slecht voor wie de fout maakte’

Zaterdag, 6 februari 2021

Sébastien Haller heeft in De Telegraaf voor het eerst gereageerd op de blunder van Ajax, waardoor hij dit seizoen niet in actie kan komen in de Europa League. De aankoop van 22,5 miljoen euro is door de club per ongeluk niet op de spelerslijst gezet die naar de UEFA is verstuurd. Haller geeft aan dat hij verrast en boos was, maar benadrukt dat hij niet rancuneus is. Hij heeft zelfs medelijden met de persoon die de fout heeft gemaakt.

Ajax heeft nog geprobeerd om de fout te herstellen, maar de UEFA bracht vrijdag naar buiten dat de club het dit seizoen toch echt zonder Haller moet doen. De wedstrijden later deze maand tegen Lille OSC (18 en 25 februari) zal hij via de televisie moeten volgen. “Ik was natuurlijk erg verrast en boos toen ik wist dat het niet mogelijk zou zijn om mijn teamgenoten te helpen in de hele Europese competitie en niet alleen tegen Lille”, zegt de 26-jarige Haller, die er niet te lang stil bij wil blijven staan. “Iedereen kan een fout maken en vandaag betaal ik de prijs. Maar dit is het leven en we kunnen er niets aan doen, behalve vooruitgaan. Ik ben helemaal niet rancuneus en ik voel me zelfs een beetje slecht voor wie de fout maakte.”

De Ivoriaans international is goed van start gegaan bij Ajax. Hij staat na zes Eredivisie-wedstrijden op twee doelpunten en vier assists. Toch vindt de spits dat het beter kan en moet. “Al focus ik me niet zo heel erg op mijn eigen statistieken", benadrukt Haller, die zondag tegen zijn oude club FC Utrecht speelt. "Ik ben een spits, dus dan houden goals en assists je altijd wel een beetje bezig. En in mijn hoofd heb ik een minimum target, maar dat spreek ik niet uit, want dan staat het in alle headlines en moet ik me elke week verantwoorden. De overwinning blijft altijd het allerbelangrijkste. In de titelstrijd is elk punt er één.”

Waar Haller zijn stempel op het spel van Ajax al weet te drukken, had hij daar bij West Ham United meer moeite mee. The Hammers kochten hem voor vijftig miljoen waardoor de verwachtingen hoog waren. Uiteindelijk bleek hij toch niet helemaal in het profiel van de club te passen, zo legt Haller uit. “Voor het systeem waar West Ham United in speelde, had ik meer snelheid nodig. Ze speelden met één iemand voorin”, aldus Haller, die geen spijt heeft gehad van zijn verhuizing naar Londen. “Ik begrijp dat het raar is als je voor vijftig miljoen euro bent gekocht van Eintracht Frankfurt, maar zo gaat dat soms in de voetballerij. Ik brak het transferrecord van West Ham, maar het paste gewoon net niet.”

De voormalig spits van FC Utrecht had West Ham United op een mooiere manier willen verlaten. Maar toen Ajax vorige maand op de deur klopte, wilde hij die kans niet laten liggen. In Amsterdam krijgt hij van Ten Hag veel taken in de punt van de aanval. Dat er meer bij komt kijken dan alleen het maken van doelpunten heeft hij al ondervonden. “In de filosofie van Erik ten Hag ben ik de eerste verdediger en aanvallend gezien wordt het spel grotendeels aan mij opgehangen. Ik moet de bal afschermen, zorgen dat we kunnen doorvoetballen, ook altijd aanspeelbaar zijn voor de lange bal, assists leveren of doelpunten maken. Als je scoort, maar niet goed speelt, ben je alsnog de held. Scoor je een tijd niet, ben je de slechtste op het veld."