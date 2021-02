Inter wint na zeven jaar eindelijk weer in Florence en overnacht als koploper

Vrijdag, 5 februari 2021 om 22:35

Internazionale heeft drie punten overgehouden aan de altijd lastige uitwedstrijd tegen Fiorentina in de Serie A. Het team van trainer Antonio Conte zegevierde vrijdagavond met 0-2 en dat betekent dat i Nerazzurri voor het eerst sinds 2013/14, destijds onder Walter Mazzari, twee competitiezeges op Fiorentina in één seizoen hebben geboekt. Door de zege in het Stadio Artemio Franchi heeft Inter nu één punt meer dan stadsgenoot AC Milan, dat zondag een thuisduel met hekkensluiter Crotone afwerkt: 47 om 46 punten.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Inter: na een goede combinatie was het uiteindelijk Nicolò Barella die op doel schoot en doelman Bartlomiej Dragowski keerde zijn inzet met één hand. Fiorentina, met Sofyan Amrabat in de basis, had moeite met het tempo van Inter en kwam niet verder dan een poging van Dusan Vlahovic. Na een half uur spelen brak Barella de ban in Florence: de spelmaker ontving de bal van Alexis Sánchez en schoot het leer met een heerlijke curve in de rechterhoek buiten het bereik van Dragowski: 0-1.

Dat Inter met een voorsprong het rustsignaal haalde, was vooral aan Samir Handanovic te danken. De keeper drukte een schot van Giacomo Bonaventura tegen de lat en verrichtte niet veel later een dubbele redding. Zes minuten na de onderbreking kwam het team van Conte op 0-2: Achraf Hakimi werd weggestuurd aan de rechterkant van het strafschopgebied en vervolgens kon de vrijgelopen Ivan Perisic eenvoudig de 0-2 binnenschuiven.

Dat was ook de genadeklap voor Fiorentina, dat met 21 goals in evenveel duels tot de minst scorende teams van de Serie A behoort. Inter, met Stefan de Vrij aan het startsignaal, kreeg legio kansen om met een ruimere zege uit Florence te vertrekken. Perisic en Romelu Lukaku hadden het vizier echter niet op scherp staan, terwijl een door Lucas Martínez Quarta van richting veranderd schot van Lautaro Martínez langs de verkeerde kant van de paal ging. Bij Fiorentina maakte tien minuten voor tijd Aleksandr Kokorin zijn debuut.

Het was voor Inter de eerste competitiezege bij Fiorentina sinds 15 februari 2014. Toentertijd wonnen de Milanezen met 1-2 dankzij treffers van Rodrigo Palacio en Mauro Icardi. Inter staat voor drie belangrijke ontmoetingen. Het team van Conte gaat dinsdag in het kader van de halve finale van de Coppa Italia op bezoek bij Juventus, dat afgelopen dinsdag als winnaar uit het eerste duel in het Giuseppe Meazza kwam: 1-2. Zondag over een week wacht een thuiswedstrijd tegen Lazio, de huidige nummer zes, en exact een week later staat il derby della Madonnina tegen Milan op het programma.