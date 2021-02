Arne Slot doet één keer zijn verhaal: ‘Na dertig seconden stond ik buiten’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:36

Arne Slot heeft voor het eerst een uitgebreide reactie gegeven op zijn ontslag als trainer van AZ. Begin december werd Slot ontslagen, nadat hij toegaf gespreken te hebben gevoerd met Feyenoord. Kort daarna werd hij in De Kuip aangesteld als opvolger van Dick Advocaat na het huidige seizoen. In gesprek met De Telegraaf vertelt Slot dat hij vorig jaar mei al liet doorschemeren te willen bijtekenen bij AZ.

Na het succesvolle seizoen van AZ, dat door de corona-uitbraak voortijdig werd beëindigd, stond Slot open voor een contractverlenging van meerdere jaren. "Maar dat signaal werd lange tijd in de wind geslagen", geeft hij aan. "Ik heb daarnaast aangegeven dat het voor mij onwenselijk was om het nieuwe seizoen met een aflopend contract in te gaan. Maar ik heb lang moeten wachten op een concreet voorstel van AZ." Slot vertelt dat hij half juni in een evaluatiegesprek met algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Max Huiberts te horen keeg dat de club met hem door wilde, maar dat eind september pas een contractvoorstel volgde.

AZ wilde bovendien slechts één jaar door met Slot. De oefenmeester sloeg dat aanbod af en kort daarna maakte Feyenoord werk van zijn komst. Hij maakte de interesse van Feyenoord niet direct kenbaar bij de clubleiding van AZ. "Ik hecht er waarde aan te zeggen dat ik nooit heb gelogen. Op het moment dat me de vraag werd gesteld of ik met Feyenoord in gesprek was, heb ik direct ’ja’ geantwoord en dertig seconden later stond ik buiten", aldus Slot, die aangeeft nog steeds geen begrip te hebben voor zijn ontslag.

Slot werd opgevolgd door Pascal Jansen. Zijn ontslag kwam als een grote verrassing voor de voetbalwereld én voor hemzelf, want hij kreeg geen kans om zijn spelers gedag te zeggen. "Dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van de spelers, die ik seizoenenlang onder mijn hoede heb gehad, is wrang. En nee, contact heb ik nu niet. Dat zou voor Pascal Jansen en de selectie contraproductief zijn. De spelers moeten tot de orde van de dag overgaan en dat is, helaas voor mij, met een nieuwe trainer."