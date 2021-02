Zeldzame misser Lewandowski deert Bayern niet in aanloop naar WK

Bayern München staat voorlopig tien punten los in de Bundesliga. Het team van trainer Hansi Flick was vrijdagavond dankzij een doelpunt van Kinsgley Coman met minimaal verschil te sterk voor Hertha BSC en dat betekende de vijfde opeenvolgende competitiezege: 0-1. Robert Lewandowski miste al vroeg een strafschop en dat was pas zijn tweede misser ooit in de Bundesliga: in 2013 stopte Manuel Neuer een elfmetertrap van de spits, die toen nog in dienst van Borussia Dortmund was. Bayern heeft nu tien punten meer dan RB Leipzig, dat zaterdag een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Schalke 04 speelt.

Een doelpunt van Coman gaf de doorslag in een spannende eerste helft, waarin Hertha en Bayern weinig voor elkaar onderdeden. Het ontbrak het team van trainer Pal Dardai alleen aan doortastendheid en finesse in de laatste meters. In de tiende minuut kreeg het team van Flick een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Rune Jarstein beging een overtreding op Robert Lewandowski, waarna arbiter Robert Schröder naar de stip wees. De doelman maakte zijn fout goed door de elfmetertrap van de Pool te keren.

Een kleine tien minuten later was het alsnog raak. Coman ontving de bal van Thomas Müller aan de linkerkant van het strafschopgebied, bewoog zich richting het midden en zag hoe zijn van richting veranderde schot over Jarstein ging: 0-1. Bayern bleef, ook na rust, meer balbezit houden, méér doelpogingen hebben én méér persoonlijke duels winnen, maar Hertha speelde allerminst slecht en bleef het der Rekordmeister lastig maken. Het balbezit van het team van Dardai vond echter in ongevaarlijke gebieden plaats.

Hertha bleef echter proberen om terug in de wedstrijd te komen, al was men op zijn hoede voor razendsnelle counters van Bayern. Flick gooide het over een andere boeg en koos voor de entree van Douglas Costa, Corentin Tolisso en Eric Maxim Choupo-Moting. De frisse wind in het elftal resulteerde echter niet in een ruimere zege. Bayern zal nu afreizen naar Qatar, waar maandag de halve finale van het WK voor clubteams tegen Al Ahly op de rol staat. Het team van Flick speelt op 11 februari een eventuele finale, waarna op 15 februari de Bundesliga met een thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld wordt hervat.