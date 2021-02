Johan Derksen waarschuwt Ajax voor ‘heel lastig jongetje’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 21:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:06

Ajax strikte Oussama Idrissi op de slotdag van de winterse transfermarkt als opvolger van Quincy Promes, maar laatstgenoemde staat nog altijd onder contract in Amsterdam. Erik ten Hag beschikt bovendien over een aantal andere opties op de linksbuitenpositie en dus vragen René van der Gijp en Johan Derksen zich af of Idrissi veel aan spelen zal toekomen. Als dat niet het geval blijkt, kan Idrissi volgens Derksen een 'lastig jongetje' blijken.

Idrissi maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar Sevilla, maar kwam geblesseerd binnen bij zijn nieuwe club en noteerde slechts drie invalbeurten in LaLiga. De kans bestaat dat hij zondag voor het duel met FC Utrecht voor het eerst in e wedstrijdselectie zal zitten. Van der Gijp rekent niet op een basisplaats. "Wat zou er nou tegen Idrissi gezegd zijn? Dat Tadic de eerste linksbuiten is, Neres de tweede en hij de derde? Dus dat hij de rest van het seizoen op de bank kan zitten?", vraagt de analist zich af bij Veronica Inside. Johan Derksen vindt Idrissi 'ongeschikt' voor een reserverol. "Daar is hij een heel lastig jongetje in. Net als Klaas-Jan Huntelaar: je kunt hem niet op de bank houden."

Het is niet duidelijk of Idrissi zich ooit 'lastig' heeft opgesteld als wisselspeler. In 2015 verliet hij de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van FC Groningen omdat hij geen toekomst zag in Rotterdam, maar hij ontkende vorig jaar een hardnekkig verhaal dat hij is weggestuurd van Varkenoord. In oktober 2017 werd hij vanwege 'een ontoelaatbare houding en gedrag' rond een wedstrijd tegen Willem II samen met Mimoun Mahi anderhalve week uit de selectie van Groningen gezet. De club wilde destijds echter niet vertellen wat het tweetal had misdaan. In die wedstrijd had Idrissi een basisplaats, maar werd hij in de pauze naar de kant gehaald door toenmalig trainer Ernest Faber.

Het is bovendien nog maar de vraag of Promes daadwerkelijk vertrekt bij Ajax. De strafzaak die boven het hoofd hangt van de 29-jarige aanvaller vormt voorlopig het struikelblok voor zijn transfer naar Spartak Moskou. Volgens algemeen directeur Yevgeny Melezhikov van de Russische topclub eist Ajax 'onvoorwaardelijke betalingen, ongeacht de rechterlijke beslissing'. Spartak vreest na afronding van de transfer niet over Promes te kunnen beschikken, indien hij veroordeeld wordt voor de steekpartij waarvan hij verdacht wordt. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft nog altijd niet bekendgemaakt of Promes voor de rechter moet verschijnen.

“Ze hebben het grootste gelijk van de wereld", zegt Derksen over het standpunt van Spartak. "Ajax voelt aan dat er een veroordeling uitkomt. Het is nobel dat de misstappen van de spelers verzacht worden, maar natuurlijk is daar iets gebeurd", speculeert de analist. "Ajax doet hem weg, want de club krijgt een slechte naam: je kan een jongen met een strafblad eigenlijk niet in je selectie hebben. Ze willen die Russen met hem opzadelen, maar Spartak denkt: wacht even, als er een lijk in de kast is, dan willen wij hem niet.." Van der Gijp denkt dat Spartak een onderhandelingstactiek uitoefent. "Die Russen zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Die hebben tot 31 januari volgehouden dat ze hem hartstikke graag wilden en hebben op 1 februari opgebeld en gezegd dat ze twijfelden", lacht hij.