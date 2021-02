Johan Derksen: ‘Misschien had Onana een avond ervoor cocaïne gebruikt’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 20:51 • Dominic Mostert

Johan Derksen vindt dat André Onana 'onprofessioneel' heeft gehandeld door een verboden middel in te nemen. De keeper van Ajax werd vrijdag door de UEFA een jaar geschorst, nadat uit een dopingcontrole bleek dat hij een tablet van het medicijn Lasimac, met daarin het verboden middel furosemide, had ingenomen. Derksen plaatst vrijdagavond in de uitzending van Veronica Inside vraagtekens bij de uitleg van Onana, evenals Valentijn Driessen.

Volgens Onana ging het om een menselijke vergissing: het middel was uitgeschreven voor zijn vrouw, omdat ze na haar zwangerschap vocht vasthield. "Ik vind het geen pech. Ik vind het eigenlijk een schande. De dopingautoriteiten zijn doorgeslagen: er zijn heel veel verboden middelen die niet op de lijst horen, want wij mogen die gewoon nemen als we ons niet lekker voelen. Maar een topsporter, of het nu een wielrenner, atleet of een voetballer is, moet aan de binnenkant van zijn medicijnkastje altijd een lijst hebben hangen van de verboden middelen", zegt Derksen in het praatprogramma.

Furosemide is geen prestatiebevorderend middel, maar werkt vochtafdrijvend en kan worden gebruikt als maskeringsmiddel. Om die reden staat het op de dopinglijst. Het middel kan gebruikt worden om echte doping sneller uit je systeem te verwijderen. "Bij ieder pilletje dat Onana inneemt, moet hij controleren of hij niet gepakt kan worden. We vinden het nu allemaal heel zielig, maar nee: het is onprofessioneel dat de keeper van Ajax zomaar een pilletje inneemt van zijn vrouw. Het kan ook andere oorzaken hebben. Misschien had hij wat overgewicht en moest hij op de weegschaal, misschien had hij een avond ervoor cocaïne gebruikt en wilde hij het maskeren... Dat kan allemaal."

Van der Sar gelooft theorie niet: ‘Onana eet hier, restaurants waren dicht’

Edwin van der Sar gelooft niet dat André Onana het middel innam om af te vallen. Lees artikel

"Zo’n plaspil neem je niet zomaar per ongeluk, daar geloof ik niet in. Ik blijf erbij dat het heel amateuristisch is als iemand zomaar een pilletje inneemt omdat hij zich niet lekker voelt", aldus de analist, die vindt dat Ajax nog goed wegkomt met een schorsing van twaalf maanden voor Onana. "Een jaar lijkt veel, maar in de profsport is dat helemaal niet veel. Voor wielrenners is een schorsing van vier jaar heel normaal. Ze zijn helemaal niet zwaar gestraft. Een van je werknemers heeft onverantwoord gehandeld. Ik koop niets voor dit slappe verhaal, en de CAS ook niet."

Ajax heeft aangekondigd in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). Derksen denkt dat Ajax kansloos is en ook Driessen ziet niet in waarom de schorsing geannuleerd zou moeten worden. "Ik ben ook niet een persoon die iemand op zijn ogen gelooft. Het is gebeurd en dan moet je ervoor boeten", vertelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Hij zegt dat het een fout is, maar moet je iemand dan geloven op zijn ogen? Het wordt spelers ook geadviseerd om een dokter in te lichten over wat ze slikken, als ze een medicijn nemen. Waarom moeten wij dit slappe verhaal geloven?"