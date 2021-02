TOP boekt grootste zege in 2520 dagen (!); GA Eagles herstelt zich en wint

TOP Oss heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie de grootste zege in bijna zeven jaar tijd geboekt. Het team van trainer Klaas Wels was in eigen huis veel te sterk voor Jong AZ en won met 6-0. Dat is de grootste zege sinds de 8-0 overwinning op FC Emmen op 14 maart 2014, toen de clubnaam nog FC Oss was. Go Ahead Eagles herstelde zich tegelijkertijd van de 1-3 nederlaag tegen FC Volendam op dinsdagavond en boekte ten koste van FC Eindhoven alweer de zesde zege in de laatste zeven competitieduels.

TOP Oss - Jong AZ 6-0

De ontmoeting in Oss kon niet veel slechter beginnen voor Jong AZ. Nog voor het verstrijken van de vierde speelminuut werd de doorgebroken Mart Remans neergehaald door Jorn Berkhout, die door scheidsrechter Clay Ruperti meteen met rood van het veld gestuurd werd. Remans kon op geen betere manier revanche nemen voor de actie, daar hij halverwege de eerste helft uit een lage voorzet van Ruben Roosken de 1-0 binnentikte. Daarmee was het hek van de dam, want zeven minuten na zijn openingstreffer verdubbelde Remans de voorsprong; ditmaal op aangeven van Olivier Rommens. Laatstgenoemde, die met een fraaie uithaal van circa dertig meter doel trof, bepaalde de ruststand op 3-0.

In het tweede bedrijf was de thuisploeg duidelijk niet van plan om de voet van het gaspedaal te halen. Vijf minuten na rust was Rommens opnieuw trefzeker, toen hij na een ingooi de bal kreeg en met een pegel de bovenhoek vond: 4-0. Het werd nog erger voor de Alkmaarders. Na een klein uur spelen tekende Remans de 5-0 en zijn derde treffer van de avond aan, door doelman Mees Bakker in een één-op-één-situatie koelbloedig te verschalken. Het slotakkoord werd gespeeld door debutant Livio Milts, die er met de punt van zijn schoen de 6-0 eindstand op het scorebord zette. Dankzij de monsterzege klimt TOP, dat nu 28 punten uit 23 wedstrijden heeft, naar de elfde plek op de ranglijst; Jong AZ bezet de zeventiende positie met negentien punten uit evenveel wedstrijden.

FC Eindhoven - Go Ahead Eagles 0-2

Waar de ploeg van Kees Wonderen kampte met de emotionele nasleep van een zware week vanwege het overlijden van het zoontje van reservekeeper Mitchel Michaelis, miste FC Eindhoven liefst dertien spelers in de selectie. De thuisploeg, die dit kalenderjaar nog geen wedstrijd won, had in de eerste helft moeite om tot kansen te komen tegen de sterkere Deventenaren, die ondanks enkele goede kansen pas op slag van rust toesloegen. Sam Beukema deed zijn naam eer aan: de gelegenheidscaptain maakt zijn vijfde van het seizoen door de bal met een streep van grote afstand achter Ruud Swinkels te schieten.

Na nog geen uur spelen kwam Go Ahead op 0-2: na een kortgenomen corner volgde een voorzet van Bradley van Hoeven vanaf de rechterkant en kon Antoine Rabillard vogelvrij bij de tweede paal binnenkoppen. Meer doelpunten vielen er niet in Eindhoven, al bleef het spannend. Jacob Mulenga kreeg de bal er na een scrimmage niet in en een besluiteloze Alef Joao liet een kans op een aansluitingstreffer onbenut. Jay Gorter vierde zijn eigen succes: voor de vijftiende keer hield de doelman de nul, een evenaring van het clubrecord van Remko Pasveer.



