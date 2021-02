Valentijn Driessen twijfelt aan verklaring Onana: ‘Ik leg de link met afvallen’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 20:26 • Laatste update: 20:32

Valentijn Driessen trekt de verklaring van André Onana omtrent het vermeende dopinggebruik in twijfel. De 24-jarige doelman van Ajax zou een medicijn van zijn vriendin hebben aangezien voor een aspirine, waardoor hij de verkeerde pil innam toen hij zich niet goed voelde. Driessen weet niet wat hij moet denken van het verhaal en ‘legt de link met afvallen’.

“Als je dit verhaal van een wielrenner hoort, dan denk je meteen aan doping”, stelt presentator Pim Sedee van het programma Kick-Off van De Telegraaf om het onderwerp in te leiden. “Inderdaad, maar bij voetballers ook", vindt Driessen. “Als je ziet wat ik op WhatsApp heb ontvangen: iedereen denkt aan doping. Ik leg eerder de link met afvallen, want het is een product waarmee je vocht verliest. Dus misschien was hij wel te zwaar op dat moment.”

Onana zei vrijdagmiddag dat zijn dopingschorsing van twaalf maanden het gevolg is van een menselijke fout. “Ik heb een medicijn met een door het WADA verboden stof aangezien voor een eenvoudige aspirine. Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin en ik heb het abusievelijk voor een aspirine aangezien de verpakking bijna identiek was, wat ik zeer betreur”, vertelde de sluitpost van Ajax op Instagram. De boosdoener is het medicijn Lasimac, met daarin het verboden middel furosemide.

Algemeen directeur Edwin van der Sar acht het niet waarschijnlijk dat Onana het middel innam om snel gewicht kwijt te raken voor een weegmoment bij Ajax. "Het is niet zo dat hij met twee kilo meer niet op doel had gestaan", vertelde hij vrijdag aan de pers. "In die theorie zou ik eventueel mee kunnen gaan als het vlak na de zomer is als je vakantie hebt gehad, maar niet middenin een seizoen als je om de drie dagen een wedstrijd speelt. Ze eten vaak bij ons, de restaurants waren dicht dus nee: dat gevoel heb ik niet."

Driessen vindt het logisch vindt dat de Kameroener gesteund wordt door de club, maar dat heeft, in zijn ogen, ook alles te maken met het feit dat Ajax nog in hoger beroep gaat. “Je weet niet wat er voor omstandigheden er waren, maar ik vind het wel erg slordig. Als profvoetballer moet je weten dat het gevolgen kan hebben als je iets slikt. Ik vind het natuurlijk wel overdreven dat hij meteen een jaar geschorst wordt, want er wordt totaal niet gekeken naar de omstandigheden”, besluit de chef voetbal van de De Telegraaf.