Directeur van Sparta tipt Feyenoord: ‘Ik zou hem zeker naar De Kuip halen’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 20:18 • Dominic Mostert

Hij speelt momenteel nog voor Sparta Rotterdam, maar volgens technisch directeur Henk van Stee is Abdou Harroui goed genoeg voor de overstap naar stadsgenoot Feyenoord. Dit seizoen is Harroui de uitblinker in het elftal van Henk Fraser: de centrale middenvelder stond vorige maand nog in de belangstelling van clubs uit binnen- en buitenland, waaronder Club Brugge, maar bleef bij Sparta. Van Stee houdt echter rekening met een vertrek in de zomer.

"Als ik Feyenoord was zou ik Harroui zeker halen, als ze daar de financiële middelen voor hebben", adviseert de technisch directeur van Sparta zijn collega Frank Arnesen. "Ik vind Harroui wel een type voor Feyenoord, maar ook voor FC Utrecht en AZ. Bij Feyenoord vanwege de manier van spelen, met veel kracht. En hij is wel gevoelig voor een bepaalde sfeer, met De Kuip erachter groeit zo'n jongen. Er zit nog veel rek in die jongen."

De 23-jarige Harroui stond in de zomer nog in de belangstelling van FC Groningen, maar Sparta wist hem te behouden. Dit seizoen heerst hij op het middenveld van Sparta en valt hij daarnaast op met zijn scorende vermogen. De mooiste van zijn vijf doelpunten in de Eredivisie maakte de Jong Oranje-international tegen FC Emmen (2-1), dat hij op 4 december met een vernietigend schot vanbuiten de zestien met nul punten naar huis stuurde.

Harroui vertelde vorige maand aan Voetbal International dat hij meer voelt voor een zomerse transfer, omdat hij dan een aanloopperiode heeft bij zijn nieuwe club. Van Stee weet dat er veel over een transfer wordt gesproken, maar sluit geen enkel scenario uit. "Iedereen denkt maar dat hij weggaat, maar als niet de club komt die bij hem past en niet aan de transfersom voldoet, blijft ie gewoon lekker bij Sparta. Bij ons is het geen noodzaak om hem te verkopen." Het contract van Harroui loopt door tot medio 2022.