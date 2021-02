Jack van Gelder: ‘Ik vertrouw het niet, een slap verweer van Onana’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 19:40 • Dominic Mostert

Jack van Gelder twijfelt aan de uitleg van Ajax en André Onana over het innemen van het verboden middel furosemide. Volgens de keeper van Ajax ging het om een menselijke vergissing: het middel was uitgeschreven voor zijn vrouw, omdat ze na haar zwangerschap vocht vasthield. Zelf voelde Onana zich niet lekker, waardoor hij een aspirine wilde innemen. Hij zag het verboden pilletje aan voor een aspirine, verklaarde hij, maar Van Gelder zaait vrijdagavond in de uitzending van Paniekvoetbal twijfels.

"Ik vertrouw het niet", zegt Van Gelder in het begin van de uitzending. "Ik vind het niet te vergelijken met de Nandrolon-affaire." Daarmee doelt de presentator van Ziggo Sport op het feit dat Edgar Davids, Frank de Boer en Jaap Stam tijdens hun actieve loopbaan positief werden getest op het gebruik van het spierversterkende middel nandrolon. Zelf hebben ze altijd hun onschuld bepleit. “Dan pak je zelf iets waarvan je weet dat het wel of niet mag. Hij heeft nu een maskeringsmiddel gebruikt. Dat vind ik iets heel anders."

Furosemide is geen prestatiebevorderend middel, maar werkt vochtafdrijvend en kan worden gebruikt als maskeringsmiddel. Om die reden staat het op de dopinglijst. Het middel kan gebruikt worden om echte doping sneller uit je systeem te verwijderen. "Je wilt iets maskeren en het zou wel heel toevallig zijn als hij nu iets heeft geslikt wat maskerend is, wat voor zijn vrouw bedoeld was. Wat wilde die dan maskeren? Wat mankeerde die? Ik vind het een ontzettend slap verweer om te zeggen dat je dacht dat het een aspirine was, neem me niet kwalijk."

Hakim Ziyech steekt André Onana hart onder de riem met drie woorden

Van (ex-)ploeggenoten krijgt André Onana veel steunbetuigingen op Instagram. Lees artikel

De reactie van Van Gelder zorgt voor verbazing bij Youri Mulder. "Nee Jack, echt niet. Zo’n misverstand kan echt wel gebeuren", geeft hij aan. "Stel dat het zo is: waarvoor zou een keeper doping moeten gebruiken?", vult Jan van Halst aan. Van Gelder vindt dat Ajax in ieder geval sneller had moeten reageren. "Als er iets op 30 oktober ontdekt is, zou ik hem een paar dagen later contra-expertise (urinetest, red.) laten uitvoeren om te kijken of het nog in zijn lichaam zit. Ajax weet het al heel lang. Laten we aannemen dat het een stommiteit is, want ik kan me ook niet voorstellen dat een keeper het moet gebruiken."

"Het is onzin om te vragen wat hij aan doping heeft", reageert Mulder daarop. "Elke sporter heeft iets aan doping. Je hebt kracht en uithoudingsvermogen. Maar daar is dit niet voor." Van Gelder herhaalt dat hij vindt dat Onana een grote stommiteit heeft begaan. "Je doet een professionele sport. Ik neem aan dat in het contract van Onana staat dat hij niet wordt betaald als hij op zoiets betrapt wordt, dus je neemt een groot risico. Dan voel je je niet lekker, ga je naar de medische staf en vraag je: 'Dokter, wat kan ik nemen?' Dan ben je toch een laplul - ik heb er geen ander woord voor - om gewoon een pilletje te pakken waarvan je niet weet... Hij weet dus niet hoe een paracetamol eruitziet? Het is onzin. Een paracetamol zit in doosjes of in een koker, die liggen toch niet overal?"

Opnieuw probeert Mulder daar tegenin te gaan. "Paracetamols zitten op honderdduizenden plekken: in poeders, in pillen... Ik vind het opvallend dat je zware verdenkingen hebt." Van Gelder antwoordt door te zeggen dat hij geen 'zware verdenkingen' heeft. "Ik vind het een ongelooflijke stommiteit, punt. Als ik een medicijn thuis heb, komt het uit een doosje, een tube of een kokertje met een merknaam. Het kan onmogelijk dat je op de wastafel losse pilletjes hebt liggen. Ik hoop dat hij een fout heeft gemaakt, maar ik vind het zo onvoorstelbaar stom." Onana werd vrijdag voor een jaar geschorst door de UEFA. Ajax en de keeper gaan in beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).