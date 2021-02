Van der Sar gelooft theorie niet: ‘Onana eet hier, restaurants waren dicht’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 17:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:00

Edwin van der Sar twijfelt niet aan de oprechtheid van André Onana. De keeper van Ajax werd vrijdag door de UEFA een jaar geschorst, nadat uit een dopingcontrole bleek dat hij een tablet van het medicijn Lasimac, met daarin het verboden middel furosemide, had ingenomen. Volgens Onana ging het om een menselijke vergissing: het middel was uitgeschreven voor zijn vrouw, omdat ze na haar zwangerschap vocht vasthield. Van der Sar ziet geen reden om die verklaring in twijfel te trekken.

Furosemide is geen prestatiebevorderend middel, maar werkt vochtafdrijvend en kan worden gebruikt als maskeringsmiddel. Om die reden staat het op de dopinglijst. Het middel kan gebruikt worden om echte doping sneller uit je systeem te verwijderen. Van der Sar denkt niet dat Onana bewust een verboden middel innam. "André is onze onbetwiste nummer één. Ook bij Kameroen. Hij staat op de lijst bij veel Europese topclubs. Dat haalt hij de afgelopen vijf jaar niet allemaal uit een pilletje", wordt de algemeen directeur door Voetbal International geciteerd.

Van der Sar: 'Een extreem hoge straf, voor Onana stort wereld in'

Het middel, een plaspil, is vochtafdrijvend en kan leiden tot gewichtsverlies. Van der Sar acht het echter niet waarschijnlijk dat Onana het middel innam om snel gewicht kwijt te raken voor een weegmoment bij Ajax. "Het is niet zo dat hij met twee kilo meer niet op doel had gestaan. In die theorie zou ik eventueel mee kunnen gaan als het vlak na de zomer is als je vakantie hebt gehad, maar niet middenin een seizoen als je om de drie dagen een wedstrijd speelt. Ze eten vaak bij ons, de restaurants waren dicht dus nee: dat gevoel heb ik niet."

Van der Sar vertelt ook hoe Ajax reageerde toen het resultaat van de test aan het licht kwam tijdens een interlandperiode in november. "We hebben toen direct contact met hem gezocht in Kameroen en hij is vervolgens naar de club gekomen. Vervolgens zijn we met dokters naar zijn badkamer gegaan en die hebben we leeggehaald", aldus de directeur. "Daarbij kwam de vergissing boven water. Op de dag van de controle voelde hij zich niet lekker en heeft hij een tabletje tegen de hoofdpijn genomen. Dat heeft hij, zo bleek achteraf, uit een strip van zijn vrouw gehaald."