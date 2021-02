Ajax gaat mislukte aankoop uit 2018 opnieuw verhuren

Vrijdag, 5 februari 2021 om 16:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:53

Hassane Bandé maakt het seizoen af bij het Kroatische NK Istra 1961, zo meldt teamleider Dario Dabac van de club aan het regionale dagblad Glas Istre. De 22-jarige aanvaller komt bij Ajax niet voor in de plannen van trainer Erik ten Hag en mocht daarom al langere tijd uitkijken naar een andere club.

Istra 1961 is de hekkensluiter in de hoogste Kroatische afdeling, die slechts tien deelnemers kent. Bandé zal tot het einde van het seizoen gehuurd worden door de laagvlieger, die met een wedstrijd minder gespeeld drie punten onder de degradatiestreep staat. "Bandé zou aan het einde van de week in Pula moeten aankomen", zegt teamleider Dabac in de Kroatische media.

Bandé werd door Ajax op 1 juli 2018 voor 8,25 miljoen euro overgenomen van KV Mechelen, maar het avontuur van de Burkinese aanvaller in Amsterdam liep uit op een grote teleurstelling. De linkerspits liep twaalf dagen na zijn komst een zeer ernstige enkelblessure op, die hem bijna anderhalf jaar aan de kant hield. Bandé maakte zijn debuut in het eerste van Ajax niet en kwam tot slechts acht optredens voor Jong Ajax, waarin hij niet scoorde. Vorig jaar speelde hij dertien duels op huurbasis bij FC Thun, zonder te scoren.