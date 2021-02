Verbeek moet vier concurrenten verslaan voor terugkeer in Eredivisie

Vrijdag, 5 februari 2021 om 16:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:05

Gertjan Verbeek bevestigde afgelopen maandag bij NPO Radio 1 dat hij een 'een oriënterend gesprek' heeft gehad met de leiding van PEC Zwolle. Bij monde van technisch manager Mike Willems bevestigt PEC vrijdag dat er inderdaad een onderhoud is geweest met de momenteel clubloze Verbeek, al zijn er wat betreft de huidige nummer dertien in de Eredivisie nog vier kandidaten in beeld om John Stegeman na dit seizoen op te volgen.

"Ik ga niet verder op namen in", benadrukt Willems vrijdagmiddag in een reactie aan RTV Oost. "Gertjan is bij Adriaan Visser (voorzitter PEC, red.) thuis geweest, dus daar wil ik het ook bij laten. Gertjan wilde dat graag kunnen zeggen als ernaar gevraagd werd. Wij hebben gezegd: 'Dan moet je dat doen'. Dan bevestigen wij dat gewoon. Maar de rest gaan we niet aan de grote klok hangen." De technisch manager erkent dat Verbeek, die vorig jaar vertrok bij Adelaide United, een 'interessant profiel' heeft.

"Hij komt uit de regio, hij past graag jeugd in een eerste elftal toe. En ik kende hem helemaal niet", geeft Willems eerlijk toe. "Hij is van buiten gekomen, dus niet van Adriaan Visser of mij, maar van andere vijf mensen die de gesprekken voeren. Dus we gaan gewoon met hem in gesprek, want we kennen hem helemaal niet en dat was een goed gesprek." Verbeek gaf tegenover NPO Radio 1 te kennen dat hij volgende week hoort of er een vervolggesprek komt met de eindverantwoordelijken van PEC. Het verhaal van de middenmoter uit Zwolle spreekt hem zeker wel aan, zeker omdat de club een trainer voor de lange termijn zoekt.

"Dan kan je ook iets neerzetten. Zo heb ik dat ook gedaan bij Heracles, sc Heerenveen en VfL Bochum. Dat zijn clubs waar ik langere tijd heb gezeten en die zijn niet slechter geworden. Dus dat bouwen, waar ze het bij PEC over hebben, is mij op het lijf geschreven", aldus Verbeek, die qua salaris niet te hoog in de boom gaat zitten tijdens een eventueel vervolggesprek met PEC. "Ik begrijp de onmogelijkheden van PEC. Daarom zal ik nooit het salaris vragen dat ik bij Feyenoord en AZ kreeg."