Guardiola haalt uit naar Klopp: ‘Ik dacht dat Jürgen niet dat type manager was’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 15:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:51

Josep Guardiola is niet gediend van de uitlatingen die Jürgen Klopp deed over Manchester City. Klopp beweerde dat the Citizens een rustperiode van twee weken hebben gekregen nadat eind december een corona-uitbraak plaatsvond op de club, maar Guardiola weet dat dat niet zo is. "Jürgen moet nog eens op de speelkalender kijken", aldus de Spanjaard op de persconferentie vrijdag.

Klopp werd onlangs gevraagd waarom Liverpool dit seizoen minder goed presteert dan in de vorige jaargang en zei toen: "We zijn vermoeid, wij hebben geen break van twee weken gekregen zoals de koplopers in de Premier League." Dat schiet bij City-manager Guardiola, die zondag met zijn elftal op bezoek gaat bij het Liverpool van Klopp, in het verkeerde keelgat. "Toen corona hier speelde hebben we een week vrij gehad, we hebben met veertien spelers gespeeld op Stamford Bridge (tegen Chelsea, red.). Maar misschien heb ik het verkeerd en was het in werkelijkheid twee of drie weken", zegt hij sarcastisch.

Guardiola heeft gelijk: op 28 december werd de wedstrijd tussen Everton en Manchester City vanwege corona weliswaar uitgesteld, maar op 3 januari speelden the Citizens alweer uit bij Chelsea (1-3 winst). Op die dag ontbraken Ederson, Gabriel Jesus, Eric García en Kyle Walker vanwege een coronabesmetting. City had tussen Boxing Day op 26 december (2-0 winst tegen Newcastle United) en de wedstrijd tegen Chelsea op 3 januari precies één week rust.

"Als ik Jürgen zie, zal ik hem nog eens vragen hoe lang we vrij waren", zegt Guardiola. "Ik ben verrast, ik dacht dat Jurgen niet dat type manager was, zoals anderen die dat soort dingen normaal gesproken zeggen. Die opmerking had ik niet verwacht. Misschien was het een misverstand. Als hij de kalender ziet, zal hij zien dat het niet twee weken was." City moet het zondag op Anfield stellen zonder Kevin De Bruyne, Sergio Agüero en Nathan Aké. Mocht de ploeg van Guardiola winnen, dan slaat koploper City een gat van liefst tien punten met nummer twee Liverpool. De voorsprong op achtervolger Manchester United wordt in dat geval zes punten.

De recente geschiedenis biedt Guardiola weinig vertrouwen, want de manager won nog nooit op Anfield. "Natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd, dat kan ik niet ontkennen", aldus de Spanjaard. "We hebben daar geen uitzonderlijke resultaten behaald, maar we hebben goede wedstrijden gespeeld. We gaan erheen om te winnen, niet voor een gelijkspel, omdat we hun kwaliteiten en het team dat ze hebben kennen."