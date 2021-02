Advocaat hekelt vraag over Onana: ‘Wat moet ik ermee? Wat heeft dat voor zin?’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 15:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:37

De schorsing van één jaar voor Ajax-doelman André Onana is Feyenoord-trainer Dick Advocaat inmiddels ook ter ore gekomen. De ervaren coach in Rotterdamse dienst vindt de sanctie vooral sneu voor de sluitpost uit Kameroen, maar Advocaat wil in aanloop naar het uitduel met FC Groningen van aanstaande zondag ook weer niet te lang stilstaan bij de dopingperikelen bij Ajax.

"Wat moet ik ermee? Dat zijn dingen die gebeuren. Voor de rest is het een ver-van-mijn-bed-show", reageert Advocaat opvallend fel tijdens de persbijeenkomst van vrijdagmiddag. Nadat enkele journalisten doorvragen over de dopingschorsing van Onana geeft de Feyenoord-trainer alsnog een aanvullend antwoord. "Wat heeft het nou voor zin om mij te vragen wat ik er van vind? Die jongen zal het niet bewust gedaan hebben en voor de rest is dat mijn antwoord", aldus Advocaat, die wel begrijpt waarom er zoveel ophef is ontstaan. "Het is een grote keeper."

Advocaat verlegt vervolgens de aandacht naar het eerstvolgende duel van Feyenoord in Groningen. Hij sluit gezien de verwachte sneeuwval niet uit dat het duel in Hitachi Capital Mobility Stadion wordt afgelast. "Ik ga er vanuit dat er bij de KNVB verstandige mensen werken. Het is duidelijk wat de weerspecialisten zeggen, lijkt me", verwijst Advocaat naar de voor de Eredivisie weinig opbeurende weersvoorspellingen. Op sommige plaatsen kan er zondag maar liefst twintig centimeter sneeuw vallen. De trainer doet daarom een oproep aan de KNVB: "Je krijgt situaties die we tien, twintig jaar niet gehad hebben, dan ga je toch niet zitten wachten? De keuze is toch niet zo moeilijk?"

De keuzeheer van Feyenoord heeft nog niet zolang geleden een soortgelijke situatie meegemaakt. "Er is het voorbeeld van FC Utrecht - Feyenoord van een paar jaar geleden, een wedstrijd die werd afgelast. De spelersbus van Feyenoord schoof toen op de terugweg van de ene naar de andere kant van de weg. Toen hebben ze gelijk gezegd: 'Dit mogen we nooit meer meemaken'. En het wordt zondag nog zoveel keer erger", zo waarschuwt Advocaat. "We denken dat de KNVB morgen (zaterdag, red.) een beslissing neemt." De KNVB heeft de wedstrijden die voor zaterdag staan gepland, FC Emmen - AZ (14.00 uur), PEC Zwolle - RKC Waalwijk (14.00 uur) en sc Heerenveen - Vitesse (16.30 uur), al nieuwe aanvangstijdstippen gegeven.

Op de persconferentie komt eveneens de gezondheidssituatie van Cor Pot aan bod. De assistent-trainer is geveld door een longembolie. "Dat is schrikken", erkent Advocaat. "Cor is een vriend van mij. Het is heel onverwachts, maar dat is het altijd met zulke dingen. Gelukkig gaat het de positieve kant op, binnen een maand is hij in principe de oude", aldus de hoopvolle oefenmeester, die de werkrelatie met Pot koestert. "Ik kan hem vertrouwen, dat vind ik belangrijk. Maar ik blijf ook zonder Cor (en de naar Willem II vertrokken Zeljko Petrovic, red.) open naar iedereen. We hebben nu Koen Stam erbij, een prima knul."