Hoogleraar Olfers geeft Ajax weinig kans: ‘Dat vind ik een wonderlijke reactie’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 14:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:58

Marjan Olfers geeft Ajax weinig kans bij het hoger beroep dat is aangespannen bij het sporttribunaal CAS als gevolg van de dopingschorsing van André Onana. De bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam vindt het logisch dat de UEFA heeft besloten om een schorsing op te leggen, nadat in de urine van Onana vorig jaar oktober het middel Furosemide was aangetroffen tijdens een dopingcontrole.

"De dopingregels zijn heel erg rechttoe, rechtaan. Staat het middel op de lijst? Vinkje. Is het aangetroffen? Vinkje. Dan ben je eigenlijk al af", trekt Olfers vrijdagmiddag een harde en eerlijke conclusie in een onderhoud met Voetbal International. "Of het dan wel of niet een maskerend middel is, doet er eigenlijk niet toe. Het staat op de lijst en dus is het verboden. De sporter is zelf verantwoordelijk voor wat hij inneemt, ook buiten competitie. In redelijkheid hoort een topsporter dat te weten. Dus moet je uitermate voorzichtig zijn in wat je neemt." Onana spreekt zelf van een 'menselijke fout'. De doelman dacht een eenvoudige aspirine te hebben genomen die was voorgeschreven aan zijn vriendin.

Van der Sar: 'Extreem hoge straf, voor Onana stort wereld in'

Olfers spreekt gezien de dopingregels van 'een milde straf' voor Onana, die een jaar niet kan uitkomen voor Ajax. "De UEFA geeft ook aan dat met het ontbreken van intenties rekening is gehouden met de strafmaat", zo verduidelijkt de hoogleraar, tussen 2011 en 2012 lid van de raad van commissarissen van Ajax. "Dat Ajax zegt dat ze dachten met een waarschuwing weg te kunnen komen, vind ik een wonderlijke reactie. Zo zijn de regels niet opgesteld. Als de stof gevonden is, dan volgt automatisch een sanctie. Die wordt verlaagd bij geen schuld of verwijtbaarheid. Die ruimte voor een waarschuwing is er simpelweg niet bij dopingzaken. Dat is ook de reden dat ik die zelf al jaren niet meer doe", zo benadrukt Olfers.

De rechtsgeleerde constateert dat Onana zwaar gestraft wordt door de UEFA. vergeleken met andere vergrijpen binnen het voetbal is dit een enorm zware sanctie. "Stel dat jij intentioneel een doodschop uitdeelt, dan krijg je niet snel een schorsing van twaalf maanden", zo oordeelt Olfers, die het hoger beroep van Ajax bij het CAS weinig kans geeft. "In de regel blijven sancties in stand bij dit soort kwesties, omdat de dopingregels weinig ruimte bieden."

