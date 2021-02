Edwin van der Sar weet wie André Onana gaat vervangen bij Ajax

Vrijdag, 5 februari 2021 om 14:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:49

Ajax en André Onana wisten al ongeveer drie maanden van de dopingstraf die de doelman van de Amsterdammers boven het hoofd hing. Algemeen directeur Edwin van der Sar geeft vrijdag in een uitgebreide reactie aan dat de club in beroep zal gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport en daarbij vooral zal wijzen op een niet-opzettelijke overtreding. Voorlopig is Onana voor twaalf maanden geschorst en mag hij niet trainen en geen wedstrijden spelen. Van der Sar laat blijken dat Maarten Stekelenburg voorlopig in het doel zal staan bij Ajax.

"We wisten dat al eventjes", zegt Van der Sar tegenover het clubkanaal. "We waren in overleg met hem en onze juristen. Het is een enorme klap, met name voor hem, maar voor de hele club, voor de fans, want hij is mateloos populair en een extreem goede keeper." Van der Sar legt uit hoe de positieve dopingtest tot stand kwam. "Het is een 'out-of-competition-controle' geweest op De Toekomst, eind oktober. Niet na een wedstrijd. Normaal worden er bij Europese wedstrijden twee spelers uitgehaald, maar nu kwamen ze gewoon op het trainingscomplex langs."

"Die avond voelde hij zich niet zo lekker, hij heeft een pilletje (het medicijn Lasimac met daarin het verboden middel furosemide, red.) genomen tegen hoofdpijn", vervolgt de directeur van Ajax. "Dat kwam vanuit een verkeerde strip vanuit zijn medicijnkastje. Toen bleek dat dat een product was dat zijn vrouw gebruikte tijdens de zwangerschap. Zijn vrouw hield vocht vast tijdens de zwangerschap. Dat heeft hij per ongeluk gepakt in plaats van die strip. De twee namen lijken heel erg op elkaar. Daar is hij in de fout gegaan."

Van der Sar: 'Een extreem hoge straf, voor Onana stort wereld in'

Van der Sar noemt de opgelegde straf 'extreem hoog'. "André is onze nummer één keeper, hij is Kameroens international, staat heel hoog aangeschreven. Hij is snel, krachtig, explosief. Een teamsporter heeft dit middel sowieso niet nodig, en zeker hij niet. Daarom geloven wij absoluut niet dat dit bewust is. De straf verrast ons ook en daar zijn we het absoluut niet mee eens, dat het zo hoog is. Samen met André zullen we daarin de volgende stappen nemen. Het gaat per direct in, dus vanaf vandaag (vrijdag, red.) mag hij niet meer trainen en ook geen wedstrijden meer spelen."

De officiële verklaring van de UEFA over de schorsing laat nog op zich wachten. "Als we de complete tekst hebben van de UEFA, zullen we gezamenlijk naar het CAS gaan. We hopen de tekst zo snel mogelijk te krijgen, daarna hebben we 21 dagen om daar protest tegen aan te tekenen en bij het CAS een procedure te starten. Het is niet intentioneel, dat is het allerbelangrijkste, en dat zullen we bij het CAS goed neer moeten leggen."

Onana speelde de afgelopen tijd in de wetenschap dat hij mogelijk geschorst zou worden. "Hij heeft de afgelopen drie maanden in een rollercoaster gezeten. Als je dat te horen krijgt, dan stort je wereld natuurlijk in. 'Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk?' Op die manier hebben we hem proberen te steunen in een klein groepje. Het is iets dat we klein hebben kunnen houden, dat is belangrijk. Hij heeft er goed mee kunnen dealen, tijdens wedstrijden, tijdens trainingen."

Ondanks dat Ajax al langer wist van de dopingzaak, werd in januari geen nieuwe keeper aangetrokken. "We hebben daar uiteraard naar gekeken. We hebben Maarten Stekelenburg in de zomer binnengehaald als ervaren man. Maarten zijn kwaliteiten staan buiten kijf, en daarnaast hebben we met Kjell Scherpen en Dominik Kotarski twee jonge keepers die het ook kunnen. En uiteindelijk is Ajax ook een club die spelers de kans geeft. Maarten heeft nu een kans, en ik weet zeker dat hij met zijn rust en uitstraling die hij heeft, dat heeft hij bij Ajax en Oranje laten zien, dat het goed gaat komen. Maar dat we André gaan missen, staat buiten kijf."