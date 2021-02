Dit zijn de opties voor Ajax nu André Onana voor een jaar geschorst is

Vrijdag, 5 februari 2021 om 14:12 • Laatste update: 14:54

Ajax kreeg deze week achter de schermen de ene na de andere klap te verwerken, met als klap op de vuurpijl de schorsing van André Onana. De Kameroense sluitpost is door de UEFA voor twaalf maanden geschorst omdat er op 30 oktober vorig jaar het verboden middel Furosemide in zijn urine is aangetroffen. De schorsing gaat per direct in, waardoor Erik ten Hag aanstaande zondag al een andere keeper moet opstellen. Wie moet Onana vervangen onder de lat bij Ajax?

De Wet van Murphy heeft dit jaar genadeloos toegeslagen bij Ajax. Deze week verloor de club met Julian Rijkhoff een van de grootste talenten aan Borussia Dortmund, werd bekend dat Brian Brobbey zijn aflopende contract niet verlengt en kwam naar buiten dat door een administratieve blunder Sébastien Haller dit seizoen niet meer in actie kan komen in de Europa League. Het ergste moest toen nog komen. Want een uur nadat de UEFA bevestigde dat Haller definitief niet ingeschreven is voor de Europa League, verstuurde persvoorlichter Miel Brinkhuis het dramatische persbericht over Onana. Een schorsing van twaalf maanden voor het gebruik van Lasimac, wat het verboden middel Furosemide met zich meedraagt.

De schorsing maakt de rampweek van Ajax compleet en zet de club aan het denken. Onana mag in februari 2022 pas weer in actie komen, vier maanden voordat zijn contract in de Johan Cruijff ArenA afloopt. Wanneer Onana komende zomer niet verkocht wordt, wat niet ondenkbaar is gezien de schorsing, kan hij in de zomer van volgend jaar transfervrij vertrekken, tenzij directeur voetbalzaken Marc Overmars tot een akkoord komt over een nieuwe verbintenis. Een probleem dat zich eerder al voordoet komt op het bordje van Erik ten Hag. De trainer zal voor zondagmiddag 12.15 uur een knoop moeten doorhakken over wie de nieuwe keeper moet worden tot aan het einde van het seizoen. Aangezien de transfermarkt sinds maandag gesloten is, kan er geen nieuwe keeper van een andere club worden gekocht en zal Ten Hag het moeten doen met zijn huidige keepers.

Van der Sar: 'Extreem hoge straf, voor Onana stort wereld in'

Maarten Stekelenburg

Afgelopen zomer hoefde de ervaren keeper niet lang na te denken toen Overmars belde. Het contract van de 38-jarige Stekelenburg bij Everton liep af en de interesse nam toe. Onder meer ADO Den Haag, Sparta Rotterdam en sc Heerenveen werden genoemd in de wandelgangen. 24 uur nadat Overmars contact had opgenomen met zijn zaakwaarnemer Rob Jansen tekende Stekelenburg bij de club waar hij zijn doorbaak beleefde en jarenlang het doel verdedigde. Dit seizoen was hij de stand-in van Onana en zat hij in de Eredivisie twintig keer op de bank. Op 20 januari maakte hij zijn rentree in de bekerwedstrijd tegen AZ. Hij maakte geen fouten, hield zijn doel schoon en leverde zo een bijdrage aan de 0-1 overwinning in Alkmaar.

Kjell Scherpen

De 2.04 meter lange Scherpen is een van de grootste keeperstalenten van Nederland, maar heeft in Amsterdam nog geen geweldige indruk weten te maken. Door de aanwezigheid van Onana moet hij genoegen nemen met wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige sluitpost speelde deze jaargang twaalf wedstrijden in de Eerste Divisie en kreeg daarin dertien doelpunten om zijn oren. Eind december maakte hij zijn officiële debuut in de hoofdmacht. In de TOTO KNVB Beker kreeg hij in de wedstrijd tegen FC Utrecht het vertrouwen van Ten Hag. In de Johan Cruijff ArenA maakte hij geen solide indruk. Al na een minuut bracht hij zijn verdedigers in de opbouw in de problemen en kreeg hij de 0-1 om oren van Mimoun Mahi. Ook bij de 3-4 voor FC Utrecht ging hij in de fout door een voorzet los te laten. Deze fouten werken niet in zijn voordeel bij de keuze van Ten Hag om een vervanger voor Onana aan te wijzen.

Dominik Kotarski

De Kroatische doelman lijkt de kleinste kans te maken om Onana te vervangen. Ajax heeft veel vertrouwen in de twintigjarige keeper, getuige zijn tot medio 2023 doorlopende contract met een optie voor nog een jaar. De in 2018 van Dinamo Zagreb overgenomen sluitpost lijkt echter nog niet klaar voor het grote werk. De aankoop van twee miljoen euro wisselt de wedstrijden bij Jong Ajax af met Scherpen en speelde dit seizoen tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. In de duels die hij speelde kreeg Kotarski 24 doelpunten tegen en won hij slechts een keer. De statistieken spreken niet in zijn voordeel ten opzichte van Scherpen.

Ondanks dat de transfermarkt gesloten is kan Ajax nog wel een keeper aantrekken. Transfervrije spelers kunnen buiten de transferperiode om vastgelegd worden. Keepers die momenteel zonder club zitten lijken op het eerste oog geen versterking voor de selectie van trainer Erik ten Hag. De 36-jarige Danijel Subasic, voormalig doelman van onder meer AS Monaco, lijkt in dit kader nog de meest serieuze optie. Andere keepers die clubloos zijn, zijn onder meer Piet Velthuizen en Fabrice Ondoa, de neef van Onana.

Ajax heeft laten weten in beroep te gaan tegen de schorsing. Desondanks zal Onana zondag hoe dan ook niet mogen keepen en zal Ten Hag een vervanger aan moeten wijzen voor de wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht.