‘Onana krijgt het nu héél zwaar, die straf heeft mijn carrière kapotgemaakt’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Het nieuws over de dopingschorsing van André Onana maakt nogal wat los in de voetbalwereld. Voormalig FC Twente-verdediger Douglas leeft intens mee met de doelman van Ajax, die door de sanctie van de UEFA een jaar niet kan spelen. De verdediger werd in zijn periode bij Sporting Portugal geschorst na het gebruiken van verboden middelen en ging door die straf door een diep dal.

Douglas werd geschorst nadat hij in april 2017 zonder toestemming van de medische staf van Sporting diureticum, een soort plaspillen, had gebruikt. De 33-jarige verdediger bracht de schorsing zelf naar buiten in februari 2018, waarop de Portugese topclub zijn contract enkele maanden later verscheurde. Wat volgde was een periode vol depressiviteit en overgewicht en Douglas wist in augustus 2020 met het Duitse Würzburger Kickers pas een nieuwe club te vinden. "Mijn wereld stortte in. Een nachtmerrie. Alles ging kapot", zo blikte hij vorig jaar met Voetbal International terug op het pijnlijke vertrek uit Portugal.

De ex-stopper van FC Twente leeft als ervaringsdeskundige erg mee met de geschorste Onana. "Wat erg voor hem", zo klinkt het vrijdag in een reactie aan Voetbal International. "Zo’n geweldige keeper. Hij gaat het nu héél zwaar krijgen, geloof mij maar. Ik weet hoe het is. Die straf heeft mijn carrière kapotgemaakt." Douglas kreeg net als Onana in eerste instantie een schorsing voor één jaar opgelegd. "We gingen in beroep, daarna werd het teruggebracht naar zes maanden. Dat zal bij Onana ook gebeuren, denk ik. Als je geen drugs hebt gebruikt, is een half jaar normaal gesproken de straf. Bij mij kwamen er later nog wel wat maanden bij, maar dat kwam door ingewikkelde juridische problemen."

Douglas kon na zijn dopinggeval bij Sporting Portugal twee jaar lang geen club vinden.

Douglas hoopt vurig dat Ajax ondanks de dopingproblemen voor honderd procent achter Onana blijft staan. "Hij heeft zoveel voor de club betekend. Ik stond alleen toen, dat was een extra klap. Ik hoop dat Ajax hem niet laat vallen. Ze moeten hem op alle mogelijke manieren helpen in deze moeilijke periode", zo geeft de routinier mee aan de Amsterdamse club. Douglas hoopt daarnaast dat de doelman niet dezelfde weg zal bewandelen als hijzelf. "Ik wist niet wat ik moest doen en verloor de drive om te sporten. Het ís ook lastig om fit te blijven, als je niet eens meer mag meetrainen. Onana wordt daarin hopelijk beter begeleid. Hij moet zijn koppie erbij houden nu. Zich niet gek laten maken."

De leeftijd van Onana, de doelman is 24 jaar oud, is wat betreft Douglas een voordeel in het licht van alle dopingperikelen. "Hij is nog jong, voor hem hoeft het allemaal niet zo slecht uit te pakken als voor mij. Even wat meer genieten van je familie is goed, maar niet te veel. Onana moet nu juist keihard gaan werken. Individueel kan hij genoeg doen. Hij moet eigenlijk nog harder gaan trainen dan normaal, dan kan hij straks misschien sterker terugkomen", zo besluit de in Duitsland actieve Douglas. Onana rept op Instagram over 'een menselijke fout'. "Ik heb een medicijn met een door het WADA verboden stof aangezien voor een eenvoudige aspirine. Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin en ik heb het abusievelijk voor een aspirine aangezien de verpakking bijna identiek was, wat ik zeer betreur."

