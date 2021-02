Botman kijkt verbijsterd naar Ajax: ‘Ik zou niet weten wie nu gaan spelen’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 14:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 14:39

De Europa League wordt pas over anderhalve week weer hervat, maar Ajax staat bij wijze van spreken al met 2-0 achter tegen Lille. De Amsterdammers vergaten zomerwinst Sebastien Haller in te schrijven, terwijl doelman André Onana van de UEFA een jaar lang niet deel mag nemen aan wedstrijden vanwege een dopingschorsing. Dat nieuws heeft ook Frankrijk bereikt, maar wordt volgens Lille-verdediger Sven Botman niet met gejuich ontvangen.

“Nee, dit gun je niemand”, stelt de verdediger in gesprek met Voetbalzone. Hij had zich verheugd op een krachtmeting met Haller en wilde ook Onana graag weer eens treffen op en naast het veld. “Erg spijtig voor Ajax natuurlijk en vooral verschrikkelijk voor Onana. Ik hoop voor hem dat zijn straf wordt verminderd”, stelt de verdediger, die zich al sinds de loting uitkijkt naar een weerzien met zijn voormalige ploegmakkers van Ajax.

“Hoe vaak gebeurt het nou dat je tegen je oude club mag spelen in een Europese wedstrijd?”, jubelt de verdediger, die met Lille veel eenvoudigere tegenstanders had kunnen treffen in de zestiende finale van de Europa League, maar toch spreekt van een ‘ideale loting’. “Het had voor mij niet mooier gekund, maar ook de rest van het team kent Ajax goed na de Champions League-wedstrijden van vorig seizoen. Ik denk dat er bij de jongens wel wat revanchegevoelens spelen.”

Zelf heeft hij nog goed contact met veel Ajacieden, dus rekent hij op een bijzonder weerzien. “Ik zal iedereen begroeten en een praatje maken. Ik kijk er ook echt naar uit, al zijn er eerst nog wel wat competitiewedstrijden te spelen. Ik ben dus nog niet nadrukkelijk met Ajax bezig, maar het wordt ongetwijfeld een feest om al die gasten straks weer te zien”, aldus Botman, die in het duister tast bij de vraag met welke namen Ajax-trainer op de proppen komt in het onderlinge treffen.

Onder de lat lijkt het een open strijd tussen Kjell Scherpen, Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski, terwijl Dusan Tadic, Lassina Traoré en Brian Brobbey allemaal opties zijn om het als spits op te nemen tegen Botman en zijn collega-verdedigers van Lille. “Ik zou niet weten wie nu gaan spelen. Dat zien we tegen die tijd wel”, stelt de mandekker nuchter. Hij kan het treffen met het nodige vertrouwen tegemoet zien, want Les Dogues zijn op dit moment de trotse koploper in de Ligue 1.

Zaterdag verschijnt een uitgebreid interview met Sven Botman op deze site. Daarin blikt hij onder meer terug op zijn duels met Memphis Depay en Kylian Mbappé, terwijl ook zijn eerste kennismaking met het Nederlands elftal en zijn kansen op het EK uitgebreid aan bod komen.